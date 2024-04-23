Klavdia Petrivna впервые вышла на публику: кто может скрываться под маской загадочной артистки

Загадочная певица Klavdia Petrivna недавно впервые вышла на сцену, но не показала своего лица. Кто может скрываться под ее образом – узнавайте дальше.

Инкогнито-исполнительница Klavdia Petrivna сначала покоряла чарты стриминговых платформ, а теперь готова к выступлениям на большой сцене. Несмотря на это, артистка не готова раскрывать интригу и показывать свое лицо.

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Выступление на концерте Артема Пивоварова

19 апреля певец Артем Пивоваров выступил с масштабным сольным концертом в Киеве. Это одно из трех запланированных мероприятий во "Дворце спорта". Именно на этом концерте впервые на публику вышла Klavdia Petrivna. Певцы таким образом анонсировали свою дуэтную песню "Барабан", премьера которого состоится 25 апреля.

Klavdia Petrivna на концерте Артема Пивоварова: видео

Klavdia Petrivna не стала показывать лицо. Она появилась на сцене словно из-под земли. Артистка позировала в платье-накидке насыщенного красного цвета. Ее образ дополняла черная шляпа конусообразной формы, что бросал тень на ее лицо.

Klavdia Petrivna на концерте Артема Пивоварова: видео

Klavdia Petrivna готовится к сольному концерту

Очевидно, появление на концерте коллеги стало своеобразной репетицией для артистки перед первым сольным выступлением для своих поклонников. 30 августа этого года Klavdia Petrivna планирует выступить во "Дворце спорта". Продажи на билеты стартуют уже завтра, 24 апреля в 14:00.

В анонсе к выступлению говорится о том, что певица наконец "готова раскрыть все карты".



Анонс концерта / Скриншот с сайта concert.ua

На днях вероятная Klavdia Petrivna вышла в свет

22 апреля Соломию Опрышко, которая наиболее вероятно является той самой Klavdia Petrivna, увидели у черного входа во "Дворец спорта". Там она появилась в компании продюсера лейбла Nebo Music Екатерины Шевченко и певца OSTY.

Кто может скрываться под маской инкогнито-артистки

За время существования проекта Klavdia Petrivna в сети было множество догадок по поводу того, кто скрывается под загадочной шляпой. Фаны называли такие имена как Тина Кароль, KOLA, Маша Кондратенко, Lely45.

Наиболее популярной версией является такая: настоящая Klavdia Petrivna – это юная певица Соломия Опрышко из Львовской области. В ее соцсетях до популярности были ролики с артистом OSTY, появлялись демозаписи будущих песен. У девушки длинные белокурые волосы.

Но даже сейчас не понятно, откроется ли когда-то нам Клавдия по-настоящему. Ведь по инсайдерской информации издания "Музвар", визуализировать образ артистки на первом сольнике будет не Соломия Опрышко, а другая певица. Догадки снуют даже на малейших деталях: ногтях, тембре голоса, цвета волос и тому подобное. Очевидно, интерес к своему образу Klavdia Petrivna будет подогревать еще долго.