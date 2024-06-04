Кирилл Буданов рассекретил книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале": что читает глава ГУР

Завершился масштабный фестиваль "Книжный Арсенал", который собрал лучших авторов и издательства страны. Кирилл Буданов не посетил мероприятие лично, но его библиотека пополнилась новыми книгами.

Россия продолжает уничтожать украинскую культуру, обстреливая издательства и убивая писателей. Но украинская книжка продолжает жить и развиваться, что подчеркнул глава ГУР МО Кирилл Буданов.

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Какие книги Буданов приобрел на "Книжном Арсенале"

Кирилл Буданов рассказал, что не смог лично посетить 12 Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Но получил несколько книг, которые были представлены на мероприятии. Некоторые даже с автографами авторов.

Несмотря на войну и постоянную опасность российских атак, очереди желающих попасть на книжный фестиваль растянулись на сотни метров. Украинцы в очередной раз демонстрируют, что нация, которая любит и читает книги, – всегда будет побеждать врага, который зомбирован путинским телевизором,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Вот, какие книги приобрел Кирилл Буданов:

Андрей Кокотюха: "Черный лис";

Джохар Дудаев: "Рыцарь свободы";

Сергей Руденко: "Анатомия ненависти. Путин и Украина";

Александр Кучерук, Юрий Черченко, Михаил Ковальчук: "Евгений Коновалец";

Гаролд Г. Мур, Джозеф Л. Гэллоуэй: "Мы были солдатами... и молодыми";

Антон Санченко: "На черноморской волне. 33 века копаного моря";

Виталий Огиенко: "Голодомор. История неосознанной травмы".



Кирилл Буданов / Фото из фейсбука Кирилла Буданова

"Спасибо всем украинским литераторам за творчество, мудрость и за вдохновение, которое помогает нашей борьбе Современная украинская книга – признак модерновой украинской нации", – добавил глава ГУР МО.

Кто побывал на "Книжном Арсенале"

Международный фестиваль посетила также первая леди Елена Зеленская. Прежде всего она посетила стенд издательства Vivat, чьи тиражи почти полностью уничтожила Россия.

Жена президента приобрела в основном те книги, которые рассказывают о новой реальности украинцев. Это произведения украинских авторов.