Впервые за два места: Кейт Миддлтон показалась на публике

Кейт Миддлтон перенесла важную операцию на брюшной полости. Как следствие, она отложила свои гражданские обязанности до Пасхи и долгое время не появлялась на публике. Впрочем, на днях папарацци заметили принцессу Уэльскую возле Виндзорского замка.

Ее Высочество сфотографировали когда она ехала в машине со своей матерью Кэрол.

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Кейт Миддлтон впервые за долгое время увидели на публике

Папарацци подловили Ее Высочество возле Виндзорского замка. Кэтрин сидела в машине своей мамы и была одета в черные защитные очки и пальто.

Королевские эксперты, отметили, что этот выход принцессы Уэльской на прогулку свидетельствует о хорошем восстановлении после операции.

Проблемы со здоровьем у Кейт Миддлтон

В январе Ее Высочество успешно перенесла операцию на брюшной полости. Процедура была плановой и не связана с онкологией.

После хирургического вмешательства Кейт оставалась некоторое время в больнице, после чего вернулась домой. В клинике ее навещал принц Уильям и Чарльз III, которого также госпитализировали в этот период.

Известно, что сейчас физиотерапевты помогают принцессе Уэльской с реабилитацией.

"После операции на брюшной полости нужно много терпения, и сначала это немного пугает", – отметили источники, близкие к королевской семье.