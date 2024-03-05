Впервые за два места: Кейт Миддлтон показалась на публике
Источник:TMZ
Кейт Миддлтон перенесла важную операцию на брюшной полости. Как следствие, она отложила свои гражданские обязанности до Пасхи и долгое время не появлялась на публике. Впрочем, на днях папарацци заметили принцессу Уэльскую возле Виндзорского замка.
Ее Высочество сфотографировали когда она ехала в машине со своей матерью Кэрол.
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Кейт Миддлтон впервые за долгое время увидели на публике
Папарацци подловили Ее Высочество возле Виндзорского замка. Кэтрин сидела в машине своей мамы и была одета в черные защитные очки и пальто.Фото можно посмотреть на сайте.
Королевские эксперты, отметили, что этот выход принцессы Уэльской на прогулку свидетельствует о хорошем восстановлении после операции.
Проблемы со здоровьем у Кейт Миддлтон
- В январе Ее Высочество успешно перенесла операцию на брюшной полости. Процедура была плановой и не связана с онкологией.
- После хирургического вмешательства Кейт оставалась некоторое время в больнице, после чего вернулась домой. В клинике ее навещал принц Уильям и Чарльз III, которого также госпитализировали в этот период.
- Известно, что сейчас физиотерапевты помогают принцессе Уэльской с реабилитацией.
"После операции на брюшной полости нужно много терпения, и сначала это немного пугает", – отметили источники, близкие к королевской семье.
- Так, ожидается, что Кэтрин вернется к выполнению своих королевских обязанностей после Пасхи.
- В феврале она вместе с мужем и детьми отправилась в небольшую поездку в поместье Сандрингем в Норфолке, поскольку у принца Джорджа, принца Луи и принцессы Шарлотты были школьные каникулы. Это произошло впервые после госпитализации.
- Инсайдеры подчеркнули, что Кейт Миддлтон с нетерпением ждала этого отдыха.
- Недавно принц Уильям был на церемонии вручения премии BAFTA впервые с 2017 года без Кейт Миддлтон рядом. Отсутствие герцогини Кембриджской, как сообщается, было связано с ее реабилитацией. В то же время принц Уэльский отметил, что ему жаль, что любимая не может разделить с ним это событие.