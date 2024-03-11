Кейт Миддлтон сделала заявление на фоне скандала из-за первого фото после операции

Новое фото Кейт Миддлтон с детьми вызвало оживленные обсуждения в сети. Принцесса Уэльская прокомментировала слухи о цифровых манипуляциях.

В инстаграме Кенсингтонского дворца сделали заявление относительно фотографии, которую недавно опубликовали в сети. Она подписана именем принцессы Уэльской.

К слову Вместе с детьми: в сети появилось новое фото Кейт Миддлтон, которая проходит реабилитацию

Кейт Миддлтон о скандале вокруг фото

Принцесса Кэтрин подтвердила, что редактировала фото. Она извинилась за произошедшие недоразумения,.

Как многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Хотела извиниться за недоразумение, причиной которого стала семейная фотография, которой мы поделились вчера. Надеюсь, у всех, кто празднует, был счастливый День матери,

– написала Кейт Миддлтон.



Заявление Кейт Миддлтон / Фото из инстаграм-сториз

Кейт Миддлтон действительно увлекается съемками. Фотография – одно из ее хобби.

О чем идет речь

На фоне слухов о выздоровлении Кейт Миддлтон и к празднику Дня матери на странице королевской семьи опубликовали фото принцессы в окружении детей. Фотография сопровождалась поздравлением и благодарностью за поддержку от принцессы.

Однако снимок озадачил пользователей и информагентства. Это касалось левой руки Кейт Миддлтон, которая была словно размыта и не в естественном положении. Представители Reuters, AFP и Associated Press предположили, что это цифровая манипуляция со стороны источника и отозвали фото со своих платформ. Они сообщили подписчикам, что его нельзя использовать.

Ведущие информационные агентства утверждают, что не будут использовать фотографии, к которым мог прилагаться искусственный интеллект. Например, Associated Press используют только те фото, которые испытывали незначительных правок.



Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи