Кейт Миддлтон сделала заявление на фоне скандала из-за первого фото после операции
Источник:принц и принцесса Уэльские
Новое фото Кейт Миддлтон с детьми вызвало оживленные обсуждения в сети. Принцесса Уэльская прокомментировала слухи о цифровых манипуляциях.
В инстаграме Кенсингтонского дворца сделали заявление относительно фотографии, которую недавно опубликовали в сети. Она подписана именем принцессы Уэльской.
К слову Вместе с детьми: в сети появилось новое фото Кейт Миддлтон, которая проходит реабилитацию
Кейт Миддлтон о скандале вокруг фото
Принцесса Кэтрин подтвердила, что редактировала фото. Она извинилась за произошедшие недоразумения,.
Как многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Хотела извиниться за недоразумение, причиной которого стала семейная фотография, которой мы поделились вчера. Надеюсь, у всех, кто празднует, был счастливый День матери,
– написала Кейт Миддлтон.
Заявление Кейт Миддлтон / Фото из инстаграм-сториз
Кейт Миддлтон действительно увлекается съемками. Фотография – одно из ее хобби.
О чем идет речь
На фоне слухов о выздоровлении Кейт Миддлтон и к празднику Дня матери на странице королевской семьи опубликовали фото принцессы в окружении детей. Фотография сопровождалась поздравлением и благодарностью за поддержку от принцессы.
Однако снимок озадачил пользователей и информагентства. Это касалось левой руки Кейт Миддлтон, которая была словно размыта и не в естественном положении. Представители Reuters, AFP и Associated Press предположили, что это цифровая манипуляция со стороны источника и отозвали фото со своих платформ. Они сообщили подписчикам, что его нельзя использовать.
Ведущие информационные агентства утверждают, что не будут использовать фотографии, к которым мог прилагаться искусственный интеллект. Например, Associated Press используют только те фото, которые испытывали незначительных правок.
Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи