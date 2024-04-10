Кейт Миддлтон нарушила традицию королевской семьи во время лечения от рака

Принцесса Уэльская лечится от рака и проходит химиотерапию. В процессе она отвечает поклонникам на их пожелания с открытками.

Кенсингтонский дворец присылает открытки с благодарностью тем людям, которые обратились с наилучшими пожеланиями к принцессе Уэльской. В сети появилось фото письма.

К слову Пока принцесса лечится от рака: в семье Кейт Миддлтон появились серьезные проблемы

Как Кейт Миддлтон нарушила традицию

Лаконичная открытка содержит фирменные знаки дворца и текст с выражением благодарности за пожелания.

Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству Принцессе Уэльской. Ваш внимательный жест очень ценится,

– пишет на письме.



Открытка от Кейт Миддлтон / Фото Hello!

По королевской традиции, монаршая семья дарит открытки по поводу своего дня рождения или дня рождения детей, годовщин и религиозных и национальных праздников. В этом случае письмо содержит надпись и фото семьи с другой стороны.

На этот раз открытка от принцессы Уэльской была пустой и без традиционного снимка, что нарушило традиции.

Какой была последняя открытка принца и принцессы Уэльских

В начале года принц Уильям и Кейт Миддлтон благодарили поклонников за пожелания на Рождество. Они присылали открытку, где было изображено семейное черно-белое фото, сделанное Джошем Скиннером. Все члены семьи позировали в джинсах и белых рубашках.