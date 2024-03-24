У Кейт Миддлтон обнаружили рак, а о смерти Чарльза ІІІ запустили фейк: самые громкие события недели

Эта неделя оказалась полна рядом неожиданных событий. Среди них – шумиха вокруг "смерти" 75-летнего Чарльза III и болезни Кейт Миддлтон.

Подробнее о шокирующих событиях недели в украинском и мировом шоубизе – расскажет Show 24.

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Фейк о смерти Чарльза III

Социальные сети и ленты СМИ были переполнены этой новостью 18 марта. Спекуляции, вероятно, возникли после того, как на правительственных зданиях приспустили флаги, что является традиционным жестом, который означает смерть главы государства. Кроме того, российские телеграм-каналы опубликовали фейковую фотографию, на которой было изображено заявление о "смерти" 75-летнего монарха. Позже эту информацию опровергло посольство Великобритании в Украине.

Уже на следующий день, 19 марта, Букингемский дворец выставил свежие фото Его Величества со встречи с ветеранами корейской войны.

Важно объяснить, что только официальные структуры британской королевской семьи имеют право объявлять о смерти короля. Официальные заявления обычно публикуются на сайте королевской семьи и на страницах в социальных сетях, а также через BBC.

Впоследствии мировое сообщество взбудоражила еще одна шокирующая новость – рак Кейт Миддлтон.

Что известно о болезни принцессы Уэльской

22 марта Ее Высочество опубликовала видеообращение, где сообщила, что после операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе, у нее обнаружили рак.

Кенсингтонский дворец решил не разглашать конкретную информацию относительно типа или стадии онкозаболевания, однако известно, что Кэтрин сейчас проходит профилактическую химиотерапию.

Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы сохранить приватность ради нашей молодой семьи,

– подчеркнула Миддлтон.

Вследствие лечения принцесса Уэльская не сможет присутствовать на нынешнем Пасхальном богослужении с королевской семьей.

Интересно, что украинский шоу-бизнес также поразила неожиданная новость. К счастью, она оказалась радостной. Выяснилось, что Виталий Козловский, который недавно женился, впервые станет отцом.

Как Козловский сообщил, что ждет первенца

На днях певец выпустил клип на трек "Рубеж", в котором снялась его беременная жена.

Виталий Козловский – "Рубеж": смотрите видео онлайн

Впоследствии исполнитель опубликовал новое фото с любимой. На снимке Козловский стоит за спиной жены, обнимая ее округлившийся живот. Лица женщины на фото не видно, в кадр лишь попали ее кудри и нежно-розовое платье.

При надежде... Мой смысл. Стимул. Любовь,

– написал под фото артист.

К тому же экс-невеста Романа Гриневича, художница Соня Морозюк, на этой неделе дала первое интервью на фоне коррупционного скандала. Впрочем, попытка девушки очистить свою репутацию обернулась против нее.

Почему Соню Морозюк захейтили после нового интервью

Дело в том, что во время разговора художница подробно рассказала о своих трех квартирах, машине и галереи. Она заявила, что приобрела квартиры и автомобиль еще до отношений с Романом, а художественное пространство – во время них.

Художница утверждала, что галерея стоит 4,6 миллиона гривен, что противоречит предыдущим заявлениям, сделанным три месяца назад. Сначала Морозюк говорила, что студия была приобретена за 250 тысяч долларов. Именно это и озадачило зрителей.

Интервью Сони Морозюк: смотрите видео онлайн

Кроме того, художницу высмеяли за одежду, которую она подобрала для интервью. В видео София предстала в авторской футболке с надписью "Не даю без декларации". Это вызвало насмешки со стороны аудитории, поэтому под видео они написали насмешливые комментарии о Cartier, пожертвования на армию и браслеты ручной работы:

"Не даю без декларации. А где твоя, обещанная? Ох, и цирк";

"Мы ей тоже не дадим без деклараций и фактов о продаже Cartier и донатов на армию";

"Расскажите как это снять Картье, и одеть браслеты хендмейд?".

ОЕ презентовал первую англоязычную песню

Выпуск композиции Voices Are Rising является "новой музыкальной историей" группы.

Мы будем работать над тем, чтобы и музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире,

– отметил Святослав Вакарчук.

Важно, что также "Океан Эльзы" к 30-летию существования коллектива осенью представляет долгожданный украинский альбом.

Океан Эльзы – Voices Are Rising: смотрите видео онлайн