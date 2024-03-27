Принц Гарри посетит Великобританию: встретится ли он с Кейт Миддлтон, больной раком

Принц Гарри анонсировал, что приедет в Великобританию в мае. Впрочем, во время этого визита он не увидится с братом, потому что, как утверждают друзья принца Уильяма, супруги этого не хотят.

Друзья принца Уильяма и Кейт Миддлтон сообщили, что пара не хочет видеться с Гарри из-за "драмы", которую эта встреча может вызвать.

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Приватность превыше всего

Кейт и Уильям хотят сохранить приватность, особенно теперь, когда принцесса Уэльская проходит лечение и восстановление от рака. Таким образом пара хочет защитить детей.

Кэтрин и Уильям четко дали понять, что желают покоя для себя и детей. Визит Гарри со всем сопутствующим драматизмом был бы противоположностью этому,

– отмечают друзья семьи.

Однако, есть мнение, что Кейт и Уильям избегают встречи с Гарри из-за публикации его мемуаров "Spare", где он раскрыл интимные семейные секреты. Это якобы разочаровало и разгневало королевскую чету.

Друзья Уильяма рассказывали, что он крайне негативно относится к Гарри и не видит возможности для примирения.

Раскол между братьями очевиден, особенно после того, как они не появились вместе даже на видеосвязи во время церемонии награждения премии Дианы. Меган объявила о запуске своего нового бренда за несколько минут до выступления Уильяма, что лишь подчеркнуло расстояние между ними,

– пишет издание Daily Beast.

Принц Гарри и Меган Маркл не были проинформированы о диагнозе Кейт до публичного объявления. Это тоже свидетельствует об их отдаленных отношениях.

Кстати, офис Кейт отказался комментировать эти утверждения и не прокомментировал возможную встречу Уильяма с Гарри во время его визита в Великобританию на церемонию, посвященную десятилетию Игр Непокоренных.

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