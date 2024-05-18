Рассталась и потеряла маму: известная ведущая впервые рассказала о сложном периоде в начале войны

Телеведущая Каролина Ашион рассказала о болезненных моментах, случившихся до начала полномасштабной войны. Среди них – развод с мужем.

В начале полномасштабного вторжения Каролина Ашион переехала в Германию. Это произошло из-за ряда тяжелых моментов, произошедших еще до 24 февраля.

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Каролина Ашион о сложном периоде

Каролина Ашион впервые призналась, что развелась с мужем. Речь идет о Дмитрии, с которым ведущая прожила в гражданском браке около 15 лет.

"Полномасштабное вторжение стало окончательной каплей, после которой я решила, что уже просто не вытягиваю. Сначала потеряла лучшую подругу – свою куму, через два месяца похоронила маму. Рассталась с мужем. Буквально на следующий день, как попрощалась с мамой. А потом, собственно, началась война. И с этим всем, честно говоря, я просто не справилась. Была в такой депрессии, что даже работать не могла", – поделилась ведущая.

Зимой прошлого года Каролина Ашион вернулась в Украину. Она имеет немало фрилансерских проектов, а еще увлекается боксерскими поединками.

О желании стать мамой

Менее двух лет назад Каролина Ашион признавалась, что материнство для нее – болезненная тема. Она очень хотела иметь ребенка и даже имела маленькую девочку на заставке. Сейчас ведущая говорит, что до сих пор не определилась. Иногда она думает об усыновлении.

"Сейчас такое время, столько детей нуждаются в родителях... Я думаю и о таком варианте. Но хочу иметь какую-то определенность, хотя, конечно, это звучит немного глупо: какая стабильность в наше время? В любом случае эту тему не отбрасываю. И знаете: у каждой женщины свое время. Я знаю, что у меня в 50 лет все только начнется", – уверена Каролина Ашион.