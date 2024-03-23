51-летняя голливудская актриса Камерон Диаз во второй раз стала мамой: пол и имя ребенка

Камерон Диаз, которая прославилась ролью в сериале "Ангелы Чарли", порадовала поклонников известием о пополнении в семье. Она во второй раз стала мамой.

До этого голливудская актриса с мужем воспитывали дочь Реддикс, а теперь у них родился сын. Камерон уже даже рассекретила его имя.

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Что известно о пополнении в семье Камерон Диаз

Актриса опубликовала фото картины с надписью "маленькая птичка мне прошептала". Под публикацией она сообщила о рождении сына Кардинала Мэддена. В то же время знаменитость решила не показывать фото ребенка.

Мы благословенны и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он замечательный, и мы все очень рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно милый,

– отметили звездные родители.

Камерон Диаз не раскрыла подробности о дате рождения мальчика. Также пока остается непонятным, рожала ли актриса лично, или воспользовалась услугами суррогатной матери.

Что известно о личной жизни Камерон Диаз