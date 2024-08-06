Мне очень хотелось ребенка, – Камалия впервые рассказала, как пережила выкидыш
Источник:Слава Демин
Известная украинская артистка Камалия впервые поделилась своей непростой историей материнства. Певица раскрыла, что пережила два выкидыша.
Это была первая беременность знаменитости, тогда она ждала близнецов. Выкидыши произошли на позднем сроке.
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Камалия призналась, что потеря детей далась ей очень тяжело, но поддержка близких, друзей и мужа помогла справиться с горем. Артистка также обращалась к медитации, спорту и активной работе, чтобы отвлечься от мучительных мыслей.
Справиться с этим только с верой в Бога и верой, что все впереди. Очень большую роль играют твои родные, поддержка. Это медитация, спорт, отдых. Мне врач говорил, что нужно не зацикливаться и не думать об этом. Потому что, когда очень сильно хочешь, то ничего не получается. Я сразу погружалась в работу, нагружала себя. Плюс конный спорт, соревнования, песни, клипы, выступления,
– рассказала певица.
Во время следующей беременности Камалия постоянно волновалась, но придерживалась советов врача и все сложилось хорошо.
Я боялась радоваться. А мне врач сказал: "Вот живи так и ничего не бойся. Будет – значит будет, не будет – будешь пробовать еще". У Захура есть дети от первого брака и он говорил, что особо не хочет детей. А мне очень хотелось ребенка, хотелось реализоваться. Когда ходила беременной, то было до последнего страшно. Но я постоянно была на связи с врачами, все было под контролем,
– отметила исполнительница.
Интервью с Камалией: смотрите видео онлайн
Заметим, сейчас певица является счастливой матерью 10-летних близняшек Арабеллы и Мирабеллы, которые учатся и живут в Великобритании с отцом Мохаммадом Захуром. Камалия рассказывала, что после окончания полномасштабного вторжения девочки вернутся домой.