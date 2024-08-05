Я пережила химию, – Камалия впервые рассказала о раке

Украинская певица Камалия шокировала признанием об онкологии. Артистка раскрыла, что четыре года назад ей пришлось бороться с онкологическим заболеванием.

У звезды был рак груди. Она впервые подробно рассказала о своем заболевании и лечении.

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Так, по словам Камалии, у нее диагностировали рак груди на ранней стадии. Певица поделилась, что прошла комплексное лечение, которое включало химиотерапию в форме таблеток, хирургическое вмешательство и лучевую терапию. Благодаря своевременному выявлению болезни и надлежащему лечению, артистке удалось преодолеть рак.

Я пережила онкологию груди. Четыре года назад. Но очень вовремя ее нашли и заметили. Там, где была опухоль, у меня была первая стадия. Я пережила химию в таблетках, операцию и облучение,

– отметила исполнительница.

Это признание стало неожиданностью для поклонников, поскольку Камалия ранее не разглашала эту информацию.

Интервью с Камалией: смотрите видео онлайн

Напомним, Виктор Никифоров, звезда "Голоса страны", тоже рассказал о своем диагнозе – лимфома Ходжкина 2-й степени. Артист поделился, что побрил голову из-за лечения. Сейчас музыкант проходит курс химиотерапии в Институте рака и сообщил, что чувствует себя хорошо.