Обновили данные и стоят на учете: что говорят украинские звезды о готовности получить повестку

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно ему каждый военнообязанный может получить повестку, а после 18 мая согласно новому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить данные в ТЦК.

Кто-то из украинских знаменитостей уже несет службу в рядах Вооруженных сил, а кому-то еще даже не удалось стать на учет. Что говорят звезды о повестках и кто готов взять в руки оружие, читайте в материале Show 24.

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Дмитрий Монатик

В начале полномасштабной войны украинский певец был за границей. Он признавался, что хотел вступить в армию, но принял решение быть рядом с семьей и поддерживать артфронт. Дмитрий говорил, что не может представить того, что кого-то убивает.

10 мая сеть облетело видео, как Монатика остановили представители ТЦК в Киеве. Певец рассказал, что они спросили обновил ли он данные и попросили показать военный билет.

На воинском учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того, как проверили данные и учет – отпустили, – написал артист.

Анатолий Анатолич

Украинский ведущий в конце мая уже в пятый раз приходил в военкомат, чтобы обновить данные, однако снова тщетно.

Мужчина рассказал, что в предыдущие разы его попытки были напрасными из-за больших очередей в ТЦК. На этот раз он решил воспользоваться опцией электронной очереди, однако в учреждении Анатолию сказали, что эта функция действует в тестовом режиме, а электронная очередь пока не работает.

Затем ему сказали брать талончик и становиться в очередь, но возле военкомата уже было более ста человек. Мужчина рассказал, что возмущен такой организацией, но хочет сделать все по-честному.

Дмитрий Коляденко

Шоумен заявил, что хочет быть честным перед своей страной, поэтому не боится идти в ТЦК, чтобы обновить данные.

Дмитрий стоит на воинском учете, но отмечает, что хочет поехать к детям в Болгарию, поэтому пойдет в военкомат, чтобы получить пин-код в военный билет.

Тимур Мирошниченко

Телеведущий имеет воинское звание младшего лейтенанта и посещает ТЦК и СП каждые полгода, потому что этого требует украинское законодательство.

Ранее Тимур говорил, что сейчас будет работать на информационном фронте и собирать деньги. Сейчас мужчина имеет бронирование, ведь его профессия относится к части критической инфраструктуры страны. Мирошниченко говорит, что когда наступит момент, что нужно будет взять в руки оружие, то за границу он не будет бежать.

Позитив

В начале полномасштабного вторжения певец записался в местную тероборону. Тогда он долго стоял в очереди, потому что в военкомате сказали, что его дело – это петь. Затем Алексей (настоящее имя исполнителя) поехал в Хмельницкий и уже там стал на воинский учет.

Певец говорил, если получит повестку, то отправится на фронт. Он даже был на полигонах и учился собирать автомат и стрелять.

Потап

Большинство времени рэпер проводит за пределами Украины. Даже сейчас Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) находится за границей.

Мужчина осенью 2022 года рассказывал, что очень рвался на фронт и даже попросил отца записать его в тероборону "заочно". Впоследствии рэпер даже показал в сети контракт, ведь люди начали смеяться над заявлением исполнителя.

Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В тероборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в тероборону". Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду дальше делать то, что умею. Доносить все об Украине, – рассказывал исполнитель.

После этого Потап больше не высказывался ни об обновлении данных в ТЦК, ни о желании пойти на фронт.

Олег Скрипка

Ранее лидер группы "ВВ" говорил, что при необходимости готов взять в руки оружие, но отмечал, что артисты могут помочь стране: проводя концерты и собирая средства.

Однако сейчас певец придерживается мнения, что каждый сам должен принять решение о мобилизации. В мае Скрипке исполнилось 60 лет, поэтому к службе мужчина уже не пригоден.

Владимир Дантес

Ранее певец рассказывал, что "почти списан" для армии, ведь имеет значительные проблемы со зрением.

У меня один глаз почти не видит, 10% зрения. Как мне в военкомате в 18 лет сказали: "Ты эту бумагу видишь?". Говорю: "Да". "Ну будешь ее перебирать", – рассказал исполнитель.

Сейчас Дантес занимается сборами на нужды украинской армии.

Виталий Борисюк

В прошлом году мужу Ольги Сумской исполнилось 60 лет. Женщина рассказывала, что у Виталия хорошая физическая форма и он готов поступать в ВСУ.

Она также отметила, что две недели после начала полномасштабной войны ее муж ходил в военкомат, но тогда ему сказали, что пока не время, потому что сейчас берут только военных.

Сергей Середа

Муж украинской певицы MamaRika еще раньше выбрал информационный фронт и волонтерство. Он порывался на фронт, но жена сдерживала это желание.

Недавно Сергей заявил, что он бы не хотел попасть на фронт, потому что боится. Поэтому сейчас пытается эффективно помогать тем, кто там находится.

Вова Борисенко

Певец, который стал популярным благодаря участию в "Фабрике звезд", прошлом году получил повестку. Однако рассказал, что из-за эпилептического синдрома не может пойти на передовую.

В то же время его брат-близнец Саша пока повестки не получал.