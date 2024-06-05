Уже давно Танкович является узнаваемым лицом среди украинской и иностранной публики. Мужчина известен участием во многих телепроектах, которые были одними из самых популярных. Где сейчас и чем занимается Дмитрий Танкович – далее в материале Show 24.

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Детство и начало карьеры

Дмитрий родился 9 апреля 1977 года в Минске, Беларусь. Школу окончил с серебряной медалью, а затем поступил в Белорусский государственный экономический университет.

Дмитрий Танкович в детстве / Фото из архива ведущего

Мужчина занимался прыжками в воду, играл в школьном театре. А в студенческие годы начал выступать в команде КВН "ЧП". Сначала участие в этом коллективе было обычным увлечением, а впоследствии переросло в профессиональную карьеру.

Танкович за время капитанства в команде получил ряд выдающихся наград: чемпион Белорусского Клуба веселых и находчивых и Открытого Чемпионата КВН Балтии (1998); чемпион Евролиги Международного союза КВН (1999); чемпион Открытой Украинской лиги КВН (2000); обладатель Президентского Приза на Международном фестивале "Голосный КиВиН-2004"; обладатель "Большого КиВиНа в светлом" на Международном фестивале "Голосный КиВиН-2005"; вице-чемпион Высшей лиги Международного союза КВН (2005).

На телевидение мужчина попал в 1999 году.

Успех на телевидении

С 2000 года Дмитрий вел юмористическую программу "Доктор Икс" на белорусском ТВ. Впоследствии вел развлекательную программу "Братья Гримм" и "Барахты из Бухты".

До 2009 года Танкович продолжал строить карьеру в Беларуси и был лицом еще нескольких проектов: "Необычный концерт", "Великолепная пятерка", "Музыкальные вечера в Мирском замке", "Рекламная пауза", ОНТ (Беларусь); ведущий шоу "Битва титанов".

Сотрудничество с украинским телевидением ведущий начал с проекта "Танцуют все". Сначала мужчина в паре с Евгением Сморигиным, который является хорошим другом и соведущим Дмитрия, входили в креативную группу шоу, которая помогала участникам создавать свои номера. Но уже во втором сезоне проекта, Танкович стал соведущим Лилии Ребрик.

Дмитрий Танкович и Лилия Ребрик / Фото из инстаграма телеведущего

Далее в телевизионной карьере ведущего появились и другие проекты на украинском телевидении: "Страна ждет", "Смешные люди", "Танцы со звездами", пост-шоу "МастерШеф", "Кулинарная династия", "Куб", "Украина имеет талант" и другие.

В 2019 году Дмитрия пригласили в "Дизель шоу", где он стал актером многих постановок и программ.

Дмитрий Танкович в проекте "Дизель шоу" / Фото из инстаграма мужчины

Личная жизнь

Мужчина женат на Ольге Кривдюк. С любимой он познакомился на проекте "Украина имеет талант" в Донецке, а Ольга в то время была там администратором. Сам Дмитрий признается, что он не очень романтичен. Он пригласил Ольгу в недорогое кафе, между ним завязался диалог и так пара сошлась.

В 2015 году у супругов родилась дочь Александра.

Дмитрий Танкович с семьей / Фото СТБ

Дмитрий и полномасштабное вторжение

Мужчина жил с семьей в Буче Киевской области. До его дома добрались российские оккупанты и немного намародерили, также пострадали окна.

В Беларуси живут мама и брат шоумена. Он надеется, что родным ничего не будет угрожать из-за его позиции. На своей странице в инстаграм мужчина активно публикует кадры с военными, различные тематические ролики посвященные теме войны и тому подобное. В общем блог Танковича превратился в так называемый новостной ресурс.

Мужчина также активно приобщается к сборам в поддержку армии и ездит выступать с благотворительными концертами.

Где сейчас и чем занимается ведущий

Мужчина продолжает работать и жить в Украине. После начала полномасштабного вторжения Дмитрий начал дистанционно сотрудничать с белорусскими оппозиционными каналами. Среди них – "БелСат", который находится в Варшаве, и ютуб-канал Nexta Live.

Из-за войны пришлось приостановить немало кинопроектов. Шоумен надеется, что сможет скоро вернуться в киноиндустрию и уже работает над многими сценариями.

Также Танкович имеет собственный канал на ютубе. Каждые четверг и субботу мужчина выпускает видео, где с иронией и сарказмом рассказывает о новостях последних дней.