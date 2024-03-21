Я была в ах*е, – Соня Морозюк впервые призналась, какой была ее реакция на задержание Гринкевича

Художница Соня Морозюк впервые рассказала, как отреагировала на задержание своего экс-жениха Романа Гринкевича и его отца Игоря, подозреваемого в коррупционном скандале. Женщина признается, что для нее это было шоком.

Была в шоке

Художница не скрывает, что знала, чем занимаются ее жених и его отец. Несмотря на это, была шокирована, когда узнала, что Гринкевича задержали.

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Я была в ах*е. Я была удивлена, честно говоря, когда задержали Игоря. У меня был шок. Потому что вы же понимаете, что никто не набирал меня утром и не говорил, что я иду взятку давать. Я была в шоке. Конечно, что в доме это никак не обсуждалось, что такое будет происходить, и я была просто в шоке. И когда увидела видео в телеграмм-каналах, я была очень удивлена,

– отмечает Морозюк.

С Гринкевичем-младшим разошлась

Морозюк также поделилась, что на момент задержания Игоря Гринкевича уже не была в отношениях с его сыном Романом.

Мы с ним не были вместе, как пара, мы разошлись до объявления подозрения. Потому что у меня был шок, у нас было разное видение решения проблем, мы потеряли доверие... 8 января была наша последняя встреча,

– признается художница.

Она сообщила ему о разрыве в смс-сообщении и переехала на свою квартиру.

И когда я приняла это трудное решение закончить отношения, я хотела, как взрослые люди, встретиться и поговорить, но он не нашел возможность встретиться, и мы разошлись по смс-кам. Он написал что-то вроде: "Это твой выбор",

– добавляет Морозюк.

Соня Морозюк была в отношениях с Романом Гринкевичем на протяжении пяти месяцев. Из них два месяца они были помолвлены.

К слову, она также рассказала, или изменяла ли своего первого мужа с Гринкевичем.

Дело Гринкевичей

Игорь Гринкевич был крупным поставщиком Минобороны, но его компании, которые ранее занимались строительством, не имели необходимых условий для производства и хранения военной одежды.

Гринкевичу выдвинуто два подозрения: первое за попытку дать взятку руководителю ГБР в размере 500 тысяч долларов, второе за создание организации с целью незаконного завладения государственными средствами через поставки некачественной военной одежды Минобороны, в результате чего государственный бюджет Украины понес убытки на почти миллиард гривен.

За эти преступления Гринкевичу грозит до 12 лет заключения. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в размере более 420 миллионов гривен