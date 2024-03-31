Танцы, судейство на талант-шоу и выезд в США: как изменился Влад Яма за 30 лет карьеры

Влад Яма известен многим украинцам по программе "Танцы со звездами", а также судейством на многочисленных талант-шоу. Карьера артиста стремительно шла вверх, пока не началась полномасштабная война, и Яма не уехал в США.

Как изменился артист за годы карьеры, где он находится сейчас и планирует ли возвращаться в Украину – рассказывает Show 24.

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Влад Яма родился в 1982 году в Запорожье, в семье педагогов. С детства он увлекся танцами, выступал в составе разных коллективов и развивался в этом направлении.

Влад Яма в детстве / Фото из Инстаграма шоумена

Увлечение танцами

Уже с 15-летнего возраста он преподавал хореографию, а впоследствии гастролировал по Европе в составе танцевальных коллективов.

Высшее образование Яма получал в Запорожском национальном университете, на факультете физического воспитания. Впоследствии переехал в Киев, где продолжал танцевать. Сначала выступал в киевском "Денс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. В начале 2000-х артист даже получал уроки хореографии в Британии.

Вернувшись в Украину, Влад Яма работал постановщиком танцев у основательницы шоу-балета "Freedom" Елены Коляденко. Именно она закрепила за ним сценический образ "лысого мачо", который не менялся на протяжении лет.

"Танцы со звездами" и карьера шоумена

В 2006 году Яма принял участие в телевизионном шоу "Танцы со звездами", где его партнершей по выступлениям была Наталья Могилевская. Участие в шоу открыло для него новые возможности.

Яма продолжил свою карьеру танцора во время всеукраинского тура с Натальей Могилевской в 2007 году и в дэнс-мюзикле "Па", где его партнершей была Шоптенко. В 2008 году, став уже известным танцором, Яма решил попробовать себя в роли судьи и присоединился к жюри танцевального шоу "Танцуют все!" на канале "СТБ".

Влад Яма на шоу "Танцуют все" / Скриншот из выпуска

На шоу он зарекомендовал себя как очень требовательный судья, и был неизменным на протяжении нескольких сезонов подряд. С 2009 года он также стал судьей на шоу "Украина имеет талант".

Влад Яма на шоу "Украина имеет талант"

Далее творческая карьера Ямы развивалась в двух направлениях: на телевидении и в танцах. Он основывал танцевальные клубы в разных городах и одновременно появлялся на различных телепроектах.

С 2017 года он снова возвращается на "Танцы со звездами", на этот раз уже как член жюри. В этот период его образ дополнила борода.

Влад Яма на шоу "Танцы со звездами" / Фото с "1+1"

В последующие годы его можно было видеть в судейском кресле шоу "Лига смеха", а также он периодически появлялся в различных ток-шоу на украинских телеканалах.

Влад Яма и полномасштабная война

С началом полномасштабного вторжения Влад Яма незаконно выехал из Украины и переехал в США.

За это артист попал под волну хейта в соцсетях. Впрочем, он продолжал делиться в соцсетях фотографиями своей будничной жизни за рубежом, тогда как украинские города страдали от российских обстрелов.

И хотя артист порой публиковал сообщения, где рассказывал, как занимается благотворительностью, критики украинцев ему избежать не удалось.

На вопрос, почему Яма не возвращается в Украину он и его семья отвечали коротко: "Это личное дело каждого".

Личная жизнь

Влад Яма встретил любовь своей жизни, Лилиану, в ночном клубе. Сначала он считал ее слишком привлекательной для себя и не решился заговорить. Их отношения развивались не быстро. Пара встречалась 7 лет, и только после того Яма сделал Лилиане предложение.

У них родился сын, которого назвали Лионом.

Стоит отметить, что семья танцовщика находится вместе с ним в США. Интересно, что еще до начала войны он признавался, что мечтает о дочери.