Детство в Крыму, победа на Евровидении и музыкальная карьера: как изменилась Джамала за 30 лет

Певица Джамала запомнилась многим украинцам еще со времен легендарной песни "Smile", кому-то с выступления на Евровидении, а кто-то открыл для себя ее творчество еще со времен "Новой волны". За это время исполнительница представала в разных образах, меняла стиль и экспериментировала в музыке.

Настоящее имя Джамалы – Сусана Джамаладинова. Она имеет крымскотатарские корни, рассказывает Show 24. За время своей карьеры получила немало наград: была признана Народной артисткой Украины, была лауреатом премии Шевченко, одержала победу на Евровидении в 2016 году.

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Детство и юность

Джамала родилась в 1983 году на территории Киргизии, в семье крымского татарина Алима Джамаладинова и армянки Галины Тумасовой. Впоследствии семья переехала в Мелитополь, а позже – в Крым. Родители будущей певицы работали музыкантами.

Джамала в детстве / Фото из Инстаграма артистки

С детства Джамала активно занималась музыкой. Выступала на различных конкурсах, училась в музыкальной школе. В одном из сообщений она вспоминала, что кроме обучения, много помогала родителям, а после школы даже пасла баранов.

А еще рассказала об одном из своих экспериментов с внешностью и поделилась фото, где она с короткими волосами.

Джамала в детстве / Фото из инстаграма певицы

Это фото напоминает мне, как я не стала "желтеньким". Слава Богу ... Потому что сделали его как раз за неделю до того, как мы все должны были фотографироваться с теми значками. Но через несколько дней все, бац! и развалилось. Помню, что мне очень хотелось изменить прическу, поэтому я подстригла себя сама,

– вспоминала исполнительница.

После музыкальной школы Джамала продолжила творческую деятельность и пошла учиться в Симферопольское музыкальное училище, а впоследствии – в Национальную музыкальную академию в Киеве, которую закончила с отличием.

Джамала в юности / Фото из инстаграма артистки

От учебы в университете до 2007 года Джамала была участницей квинтета Beauty Band. Параллельно она участвовала в украинских и зарубежных музыкальных фестивалях.

Она мечтала реализовать себя в классической музыке и стать солисткой миланской оперы La Scala. Но потом увлеклась джазом и соулом, поэтому ее творческий путь повернул в другом направлении. Ей предложили выступить на международном конкурсе "Новая волна", и на это предложение певица согласилась. В конкурсе она разделила победу вместе с другим конкурсантом.

После "Новой волны" Джамала стремительно начала приобретать популярность.

Расцвет карьеры и смена имиджа

В 2010 году Джамала привлекла внимание зрителей благодаря участию в украинском национальном отборе на Евровидение с песней "Smile". Хотя певица и не выиграла отбор, но это стало переломным моментом в ее карьере.

В 2011 году Джамала кардинально сменила имидж – сделала новую прическу и перешла на ретро-стиль.

Певица Джамала / Фото: Tochka.net

В том же году вышел дебютный альбом и состоялся первый сольный концерт. Джамала активно гастролировала и выступала на различных музыкальных фестивалях в Украине и за рубежом. Участвовала в международных музыкальных шоу и конкурсах.

В 2013 году Джамала попробовала себя в актерском деле и снялась в фильмах "Поводырь" и "Полина".



Джамала в фильме "Поводырь" / Кадр из фильма

2014 год был важным для Джамалы не только в музыкальном плане, но и с политической точки зрения. Она выступала на Евромайдане, а впоследствии аннексия Крыма глубоко повлияла на певицу, что побудило ее активно высказываться по этому вопросу.

Участие Джамалы в Евровидении 2016 года стало историческим не только для нее самой, но и для Украины. Она представляла Украину с песней "1944", которая имеет глубокое историческое значение. Песня принесла Украине победу и стало пиковым этапом в развитии карьеры Джамалы.

В последующие годы Джамала записывала много новых треков, давала концерты в Украине и за рубежом. В ее образах все чаще можно было увидеть элементы аутентичности.

Джамала / Фото из Инстаграма артистки

Джамала на сцене / Фото из инстаграма артистки

В этот период творчество Джамалы стало более глубоким. Она часто затрагивала темы сохранения памяти культурного наследия крымскотатарского народа.

Джамала во время войны

После начала полномасштабного вторжения Джамала начала использовать творчество для привлечения международного внимания международного сообщества. Она участвовала в многочисленных благотворительных акциях, концертах по сбору средств для нужд украинского населения и Вооруженных Сил Украины.

Джамала также активно высказывалась в социальных сетях и международных медиа, делясь информацией о ситуации в стране и призывая к миру. "Голос Америки" даже выпустил о ней документальный фильм.

Это не только украинская война. Это война России против европейских ценностей. Ценности, которые строились в течение длительного времени после Второй мировой войны. И "никогда снова", к сожалению, повторилось снова,

– говорила певица в фильме.

Семья и личная жизнь

Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым воспитывает двух сыновей – Эмира-Рахмана, которому скоро будет 6 лет, и Селима-Гирая, которому – четыре. После того, как началось масштабное вторжение, дети сначала находились в Турции с тетей, а потом вместе с матерью переехали в Польшу, где начали посещать детский сад.

Стоит отметить, что две предыдущие беременности Джамалы совпали с периодами национальных отборов на Евровидение: в 2018 году она была судьей, а в 2020 году выступила как специально приглашенная звезда.

Джамала с семьей / Фото из Инстаграма артистки

О своей третьей беременности исполнительница объявила накануне Национального отбора на Евровидение 2023, где она была в роли судьи.