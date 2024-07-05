Собирал миллионные просмотры на ютубе: где сейчас Юрий Каплан, более известный как Валентин Стрыкало

Музыканта хорошо помнят с тех времен, когда он троллил звезд в видео. Однако после пика славы Юрий исчез из информационного пространства.

Певец, поэт и композитор родился в 1988 году в Запорожье. Окончил местный лицей, а потом переехал в Киев, чтобы поступить в столичный Национальный Экономический Университет имени Вадима Гетьмана на факультет международной экономики и менеджмента. Как начиналась слава Валентина Стрыкало и куда исчез любимец аудитории – далее в материале Show 24.

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Путь к славе и творчество

В 2008 году Юрий выложил свой первый ролик на платформу ютуба. Это было видеообращение к российскому певцу Вячеславу Малежику. Парень вдохновился похожим видео от студии My Duck's Vision, где Сэм Никель записал обращение к тому же исполнителю.

Тогда же и появился сценический образ Валентина Стрыкало из вымышленного села Бурильцево на Житомирщине.

Когда юноша увидел, что подобный контент нравится аудитории и начинает собирать просмотры, он решил продолжать двигаться в этом направлении. В частности, Стрыкало записал обращение к Тимати, Билану, Сергею Звереву, а также не обошел украинских артистов – Потапа и Настю Каменских.

Обращение к Потапу и Насте Каменских: смотрите видео онлайн

На ютубе это видео собрало 1,4 миллиона просмотров.

В 2010 году Каплан создает группу "Валентин Стрыкало", а через два года команда выпустила дебютный альбом под названием "Смирись и расслабься!".

Отметим, что кроме упомянутой группы, Юрий имел и другие музыкальные проекты: InShe и "Водичка-Пузырьки". Коллектив активно гастролировал Украиной, Россией и другими бывшими советскими странами. Во время существования группы "Валентин Стрыкало" поменялось очень много музыкантов. В 2019 году Каплан объявил о роспуске группы. Отметим, что песни исполнялись на русском языке.

12 лет назад команда предоставила второе дыхание песни "Наше лето", которая собрала на ютубе 54 миллиона просмотров.

Валентин Стрыкало – Наше лето: смотрите видео онлайн

Гражданская позиция и где сейчас Юрий Каплан

Во время Революции Достоинства музыкант в соцсетях написал, что регионалы устроят ужас в стране, если Майдан провалится. Тогда в России начали отменять концерты "Валентина Стрыкало", вероятно, из-за такой позиции.

Однако впоследствии даже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе группа продолжила выступать в стране-агрессоре и участвовала в различных фестивалях.

С началом полномасштабного вторжения Юрий активно делится кадрами последствий российских обстрелов, постоянно присоединяется к сборам на нужды ВСУ. К примеру, в конце 2023 года Каплан выставил свою гитару Fender Mustang 1996 года на розыгрыш, чтобы собрать средства для фонда "Вернись живым". В планах было собрать 400 тысяч гривен, а в результате удалось выручить более 1,5 миллиона гривен.

Так выглядит инстаграм-страница Юрия Каплана / Скриншот из инстаграма

Также в 2023 году Юрий опубликовал 3 архивные песни с 2007 – 2008 года бывшего коллектива InShe, а средства с монетизации пообещал отдать фонду "Вернись живым".

InShe – Бувай: слушайте онлайн

Стоит отметить, что младший брат Каплана стал ведущим "Телевидения Торонто" в англоязычных выпусках и ведет блог в соцсети Х (бывший твитер).