Нет смысла, – Горбунов про общение с дочерью от первого брака

Телеведущий Юрий Горбунов после развода с первой женой впервые признался поддерживает ли связь с названной дочерью Ксенией. К тому же мужчина поделился мыслями относительно усыновления ребенка.

Интересно, что экс-супруга Горбунова уже имела дочь Ксению, на момент знакомства с мужчиной. Поэтому, Юрий в определенной степени уже имеет опыт в усыновлении детей.

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Общается ли Горбунов со своей дочерью

По словам ведущего, Ксения эмигрировала в Америку еще в 2013 году, где до сих пор находится. С тех пор они редко имеют возможность встретиться, хотя продюсер иногда звонит девушке, где-то примерно раз в две недели или месяц.

Давно виделись, потому что они живут в Америке, а общаемся по телефону часто: раз в месяц или в две недели, у них там слава богу все в порядке. Они уехали давно, еще с 2013 года, работают айтишниками,

– отметил Горбунов.

Несмотря на тоску по названной дочери, Юрию все же хватает того количества времени общения с Ксенией, которое сейчас имеет. Он считает, что "нет смысла говорить чаще", потому что ему этого достаточно.

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Мысли Горбунова об усыновлении ребенка

Как известно, в начале полномасштабного вторжения Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов изъявили желание усыновить ребенка. Однако уже в ноябре 2023 года ведущая призналась, что изменила свое мнение. Она считает, что люди смотрят на тему усыновления в розовых очках и не замечают многих проблем. К тому же это "настоящая борьба за ребенка" и женщина не готова к усыновлению, пока не изменится система.

Сам Горбунов поддерживает жену и сообщил, что к этому вопросу пока не возвращался. В то же время он отметил актуальность этой проблемы, потому что надо будет усыновлять очень много детей в будущем.

Пока к этому вопросу не возвращаемся, но вопрос актуален для всех, не только для нашей семьи, потому что усыновлять и удочерять придется очень много людей и детей,

– добавил Юрий.

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