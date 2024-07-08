После удара по "Охматдету": украинские блогеры, среди которых Верба, разжигают язык вражды

В результате массированного ракетного обстрела 8 июля в Киеве пострадала детская больница "Охматдет", в которую попала российская ракета. Украинцы активно выражают поддержку пострадавшим и осуждают циничные действия агрессора. В то же время есть те, кто в это непростое для Украины время распространяет язык вражды.

Среди них – блогер Юлия Верба, участница реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Влада Роговенко и инфлюенсер Julia Tenkaieva. Они призывают украинскую власть остановить войну любыми способами, обвиняют ее в коррупции и распространении ложной информации о ракетных обстрелах.

Важно Они убивают наших детей, – звезды с болью реагируют на террористический удар по "Охматдету"

Так, Влада Роговенко в своих инстаграм-сторис призвала "клоуна", где, очевидно, имела в виду Владимира Зеленского, который до президентства выступал в "Квартале 95", ехать и договариваться о мире с Россией.

Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжаться? Моей злости нет предела. Я ненавижу власть с двух сторон,

– написала женщина.

В свою очередь Юля Верба отметила, что "мир ничего не делает", когда видит как гибнут невинные люди и дети, а "нашу страну обворовывает наша же власть".

В то же время фуд-блогер написала, что "Охматдет" накрыло волной от склада с оружием и боеприпасами, куда, по словам ее подписчика, на самом деле прилетело. Тем самым она поставила под сомнение официальную информацию, которую распространяют в сети.

Что такое язык вражды Это агрессивная форма коммуникации, направленная на унижение, дискриминацию или разжигание ненависти в отношении лица или группы лиц на основе их характеристик или убеждений. Она может выражаться в различных формах: от словесных оскорблений до призывов к насилию.

Игорь Лаченков резко отреагировал на подобные заявления блогеров. Он отметил, что все должны понимать, что в Украине гибнут люди, потому что Россия на нас напала и целенаправленно убивает украинцев.

Публичные де*енераты, которые пишут, чтобы политики остановили войну любым путем, вы презираете воинов ВСУ, которые останавливают эту войну своим здоровьем и жизнью. Какие игры политиков, вы тупые ракушки? Каждый день военные сдерживают российскую армию, которая, если придет к вам домой, вас изнасилует, заберет все и убьет,

– написал автор телеграм-канала "Лачен пишет".

Что известно о ракетном обстреле Украины

Утром 8 июля агрессор применил более 40 ракет различных типов, включая крылатые ракеты Х-101 и гиперзвуковые "Кинжал". Атаки были направлены на несколько крупных городов Украины: Киев, Днепр, Кривой Рог и другие. Вследствие этого зафиксировано повреждение жилых домов и объектов критической инфраструктуры. В частности, состоялся циничный удар по детской больнице "Охматдет". Известно, что в столице есть по меньшей мере 36 погибших, из них двое детей и 140 раненых.