Он говорит недостаточно четко, – Юлия Санина вспомнила встречу с королем Чарльзом III
Источник:"Вкусные"
В 2023 году король Чарльз ІІІ и Камилла открыли сцену Евровидения, которое проходило в Ливерпуле. Именно там они познакомились с Юлией Саниной, которая была ведущей песенного конкурса. Теперь певица раскрыла некоторые подробности их общения.
Выяснилось, что украинку удивил британский акцент монарха. В то же время она рассказала, удалось ли им все-таки найти общий язык.
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Как прошла встреча Юлии Саниной с Ее Высочествами
Артистка пообщалась с Чарльзом и Камиллой и, к счастью, все в целом прошло удачно.
Он, во-первых, имеет настолько британский акцент, а, во-вторых, он говорит недостаточно как бы четко. Камилла больше была такая энергичная и четкая, скажем так. Но мы поняли друг друга, я поблагодарила в очередной раз,
– вспомнила знаменитость.
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Что известно об участии Юлии Саниной в Евровидении-2023
- Фронтмен The Hardkiss признавалась, что мечтала быть ведущей конкурса. Для того, чтобы это произошло она "забрасывала удочки" к украинским продюсерам Евровидения, и это сработало – ей поступило предложение попробовать. Кастинги певица проходила несколько месяцев.
- Уже в мае Юлия вела песенный конкурс вместе с тремя британцами – комиком Грэмом Нортоном, актрисой и певицей Ханной Веддингхем и телеведущей Алишей Диксон.
- Для того, чтобы достойно представить Украину на международной арене исполнительница рассказывала, что занималась английским каждый день.