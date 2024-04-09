Он говорит недостаточно четко, – Юлия Санина вспомнила встречу с королем Чарльзом III

В 2023 году король Чарльз ІІІ и Камилла открыли сцену Евровидения, которое проходило в Ливерпуле. Именно там они познакомились с Юлией Саниной, которая была ведущей песенного конкурса. Теперь певица раскрыла некоторые подробности их общения.

Выяснилось, что украинку удивил британский акцент монарха. В то же время она рассказала, удалось ли им все-таки найти общий язык.

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Как прошла встреча Юлии Саниной с Ее Высочествами

Артистка пообщалась с Чарльзом и Камиллой и, к счастью, все в целом прошло удачно.

Он, во-первых, имеет настолько британский акцент, а, во-вторых, он говорит недостаточно как бы четко. Камилла больше была такая энергичная и четкая, скажем так. Но мы поняли друг друга, я поблагодарила в очередной раз,

– вспомнила знаменитость.

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Что известно об участии Юлии Саниной в Евровидении-2023