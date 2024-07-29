На фоне слухов о распаде The Hardkiss: Юлия Санина начала сольную карьеру

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина уже в течение двух лет выступает без участников коллектива. Впрочем, теперь певица решила отделиться от коллег и работать сольно.

На фоне слухов о распаде группы Юлия признавалась о проблемах внутри нее. За 13 лет существования коллектива она почувствовала, что "слилась с другими участниками".

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Поэтому Санина решила начать сольную карьеру. Артистка уже создала отдельные аккаунты на свое имя на музыкальных площадках Spotify, YouTube и в соцсети Facebook.



Страница Юлии Саниной в Spotify / Скриншот с музыкальной платформы

У певицы никогда не было личной страницы в Instagram, поскольку все принадлежали группе и имели его название.

Бренд Юлия Санина получил полноценную жизнь и в "Мавке", и в ТВ-шоу, и на Евровидении. Мы ждали, когда же произойдет официальное прощание с The Hardkiss и, кажется, вот оно. У Саниной свой YouTube, Facebook-аккаунт, обновились страницы на стримингах и логично, что пора создать страницу в Instagram (или переименовать текущую),

– отметил телеграм-канал MUZVAR.



Аккаунт Саниной в Facebook / Скриншот из соцсети



Профиль Юлии Саниной на YouTube / Скриншот с музыкальной площадки

Недавно Санина ездила с всеукраинским туром Special Kiss, во время которого намекала на начало сольной карьеры. Она отметила, что ее выступления – это собственное видение творчества коллектива как соавтора песен. Однако, идея исполнительницы проводить сольные концерты не нравилась ее коллегам из коллектива, однако они ей не мешали с подготовкой.

В сети считают, что проблемы внутри группы возникли из-за пребывания мужской части коллектива за рубежом. Правда, уже осенью The Hardkiss запланировал благотворительные концерты в США, где будет выступать в полном составе.