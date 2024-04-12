Они же такие мужики, – Эмма Антонюк резко высказалась об Остапчуке и скандале из-за "10 из 10"

Блогер Эмма Антонюк высказалась о сексизме. Она объяснила, где грань между шутками и дискриминацией женщин и вспомнила Владимира Остапчука.

Шоумен некоторое время назад влип в сексистский скандал из-за оценивания женщин. Слава Демин вспомнил эту историю в интервью с Эммой Антонюк и спросил, почему женщинам можно шутить о волосах на теле мужчин, но когда об этом шутит мужчина – это сексизм.

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Эмма Антонюк о сексизме и Остапчуке

Блогер объяснила, что более 80% женщин ложатся под нож хирурга, меняют свои тела, удаляют кости для того, чтобы "быть красивее". Конечно, что иногда это делают и мужчины, но значительно меньшее их количество.

Каждый глянцевый журнал, реклама, каждый фильм скажет: вот какая ты на самом деле. Каждый Остапчук скажет: 10 ты из 10, или нет. Остапчук не является пострадавшим, или жертвой общественной истории о внешности. Мы живем в мире, где говорят, что "мужчина должен быть немного красивее обезьяны". Мужчина – это достаточно. Женщина – это не всегда достаточно,

– заметила Эмма.

Антонюк добавила, что взрослая женщина имеет право самостоятельно решать, оставлять ли ей волосы на теле. Тогда как Остапчук решил, что может диктовать свое мнение, хотя он никогда не страдал от общественного давления.

"Они просто в очередной раз множили эти вонючие нафталиновые штуки о том, как каждая девушка должна поддерживать их слабенькую эрекцию голышом своего тела. Они же себя позиционируют как такие альфачи, "вы*бу всех в джунглях", такие мужики. Но где растет у тебя волосок, потому что ты взрослая женщина, там ее не должно расти", – напомнила блогерша.

Эмма Антонюк резюмировала, что эпилировать тело – нормально, не делать этого – тоже нормально. Женщины не должны прислушиваться к чьим-либо словам относительно того, как они должны выглядеть. Ведь нынешний мир только пользуется из неуверенности женщин и зарабатывает на этом деньги. Если бы все это было направлено на мужчин, очевидно, что реакция на подобные шутки от женщин была бы такой же.

Вспоминаем скандал "10 из 10"

В одном из выпусков своего шоу Владимир Остапчук заявил о том, что для него девушка должна быть выбритой везде. В противном случае он бы не оценил ее на 10 из 10. Он призвал делать депиляцию, потому что мужчины "тоже стараются быть красивыми". Позитив согласился и отшутился, а блогер Богдан Буше отличился словами о том, что она просто "не может быть 10 из 10", если не побрита.

Слова мужчин возмутили общество и вызвали бурную реакцию как среди пользователей, так и среди публичных людей. На это отреагировала Маша Ефросинина, alyona alyona, Владимир Дантес и многие другие. Хотя Остапчук объяснял, что имеет право на личное мнение, обсуждения не утихали довольно долго.