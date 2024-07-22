Впервые принимал роды: в семье Эктора Хименеса-Браво пополнение

Ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился, что у него в семье пополнение. Его собака Лупита родила щенков.

На личной странице Эктор Хименес-Браво показал новорожденных щенков. Так его семья пополнилась еще несколькими домашними любимцами.

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Ресторатор поделился, как прошли роды его собаки Лупиты – породы брюссельский грифон. Сейчас он заботится о щенках, как и их мамочка.

Вчера впервые в жизни принимал роды. Знаете, дело не легкое, но мы с Лупитой и Клопиком справились. Моя девочка стала мамой. Так интересно наблюдать было за ней, как она сразу начала облизывать щенков, как она их обнюхивала и подпускала к себе... Сейчас она просто не отходит от них и я тоже,

– поделился Эктор Хименес-Браво.



В семье Эктора пополнение / Фото из инстаграма кулинара

Напомним, ранее шеф-повар намекал на то, что станет отцом. Он показывал в сети фото с УЗИ. Впоследствии оказалось, что его собака Лупита забеременела.