На особистій сторінці Ектор Хіменес-Браво показав новонароджених цуценят. Так його сім'я поповнилась ще кількома домашніми улюбленцями.

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Ресторатор поділився, як минули пологи його собаки Лупіти – породи брюссельський грифон. Зараз він піклується про цуценят, як і їхня матуся.

Вчора вперше в житті приймав пологи. Знаєте, справа не легка, але ми з Лупітою та Клопіком впоралися. Моя дівчинка стала мамою. Так цікаво спостерігати було за нею, як вона одразу почала облизувати цуценят, як вона їх обнюхувала та підпускала до себе… Зараз вона просто не відходить від них і я теж,

– поділився Ектор Хіменес-Браво.



У родині Ектора поповнення / Фото з інстаграму кулінара

Нагадаємо, раніше шеф-кухар натякав на те, що стане батьком. Він показував у мережі фото з УЗД. Згодом виявилося, що його собака Лупіта завагітніла.