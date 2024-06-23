Юрко Юрченко, Руся, EL Кравчук и другие: как изменились украинские звезды 90-х

Украинская музика 1990-х годов стала важным культурным феноменом, который не только отражал дух времени, но и формировал новую национальную идентичность. В этот период появилась целая плеяда ярких исполнителей, чьи имена стали символами эпохи.

Руся, Юрко Юрченко, Ирина Билык, Александр Пономарев, EL Кравчук и Камалия – каждый из них оставил свой неповторимый след в истории. Их песни звучали из радиоприемников, телеэкранов и на концертных площадках, формируя музыкальные вкусы целого поколения украинцев. Show 24 собрал информацию о том, какие эти звезды 90-х изменились.

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Ирина Порывай – старшая сестра Наташи Королевой, которая покорила сердца миллионов под сценическим именем Руся, считается одной из первых поп-звезд независимой Украины, ведь стала первой украинской исполнительницей, которая собрала полный Дворец Спорта. За время карьеры певица выпустила несколько успешных альбомов, среди которых "Золушка", "Даруй мне, мама" и "Ворожка". Но судьба приготовила для нее испытания. Эмиграция в Канаду ради лечения сына, его преждевременная смерть – эти события заставили артистку отойти от активного творчества. Уже более 30 лет Ирина с семьей живет в США, но связь с Родиной не теряет. Во времена российской агрессии против Украины Руся выразила проукраинскую позицию.



Как изменилась певица Руся / Коллаж Show 24

Юрий Нечистяк, известный широкой публике как Юрко Юрченко, стал настоящим феноменом украинской поп-музыки 1990-х годов. Его харизма и талант быстро превратили молодого исполнителя в "секс-символ 90-х". Прорывом в карьере певца стала композиция "Я иду". Эта песня мгновенно захватила сердца слушателей, особенно женской аудитории. Признание таланта Юрченко не заставило себя ждать: в 1997 году на престижном фестивале "Таврийские игры" он получил премию "Золотая Жар-птица" в номинации "Открытие года". В то же время проект "Юрко Юрченко" все же завершился, и через некоторое время артист основал группу "Юркеш". Однако с началом полномасштабного российского вторжения в Украину Юрий вступил в ряды добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская сечь", демонстрируя, что настоящие звезды готовы защищать свою страну не только на сцене, но и на поле боя.



Как изменился Юрко Юрченко / Коллаж Show 24

Музыкальная карьера Ирины Билык началась с ее участия в украинском фестивале "Червона Рута" в Черновцах в 1989 году. Уже в 1992 году состоялся дебют исполнительницы в видеоформате – вышел клип на песню "Лише твоя". В то же время именно гастрольный тур 1994 года сделал Билык одной из самых известных звезд Украины. Ее популярность достигла такого уровня, что певицу выбрали для встречи с американским президентом Биллом Клинтоном. С каждым годом слава артистки росла, а армия ее поклонников неуклонно увеличивалась. Несмотря на изменения в музыкальной индустрии и появление новых исполнителей, Ирина Билык до сих пор остается активной участницей украинской музыкальной сцены, продолжая свою карьеру и радуя фанатов новыми проектами.



Как изменилась Ирина Билык / Коллаж Show 24

Александр Пономарев начал свой путь к славе в 1993 году с выступления на Всеукраинском конкурсе молодых исполнителей "Червона рута" в Донецке. Три года спустя, на фестивале "Таврийские игры" 1996 года, исполнитель покорил публику своим мощным вокалом. Он одержал победу в номинации "Певец года". Также талант Александра был отмечен Гран-при на конкурсе молодых исполнителей "Море друзей" в Ялте. Важной вехой в творчестве Пономарева стал выпуск дебютного альбома "С утра до ночи". В него вошли песни, которые быстро завоевали сердца украинских слушателей: "Сірооке кохання", "Вогонь" и одноименный трек "З ранку до ночі". Альбом разошелся тысячными тиражами, а композиции прочно закрепились в радиоэфирах и телевизионных чартах. Именно этот период можно считать началом активной творческой деятельности Пономарева. Сегодня артист продолжает свою музыкальную карьеру, радуя поклонников новыми песнями и концертными выступлениями. Кроме того, Александр известен своей поддержкой украинских военных.



Как изменился Александр Пономарев / Коллаж Show 24

В начале 90-х годов EL Кравчук стремительно ворвался на украинскую музыкальную сцену, в значительной степени благодаря участию в престижном фестивале "Червона рута". В то же время настоящий взлет популярности артиста состоялся с выходом хитов "Hollywood", "Война всегда война" и "Зачем". Карьера EL Кравчука была разносторонней: кроме музыкальной деятельности, он участвовал в телешоу, работал ведущим и активно гастролировал с концертами, укрепляя свои позиции на эстраде. После начала полномасштабного вторжения России в Украину об артисте временно не было слышно. Как впоследствии выяснилось, это было связано с личной трагедией – потерей отца. Этот период стал испытанием для певца, но он сумел преодолеть трудности. Сегодня исполнитель вернулся к творческой деятельности, при этом не оставаясь в стороне от событий в стране. EL Кравчук активно присоединился к поддержке войска. В частности, он организовывал тур в поддержку ВСУ.



Как изменился EL Кравчук / Коллаж Show 24

Камалия получила признание на украинской музыкальной сцене в конце 1990-х годов. Ее путь к славе также начался с победы на престижном музыкальном фестивале "Червона рута" в 1993 году. Еще одним важным шагом в карьере артистки был выпуск клипа на песню "В стиле техно". Это видео отличалось оригинальностью и смелостью: съемки проходили в метро, где Камалия демонстрировала яркие и откровенные образы, выполняя зажигательные танцы с профессиональными хореографами. Сегодня певица продолжает свою музыкальную деятельность. К тому же ее творчество приобрело новый смысл в контексте современных событий. Артистка активно занимается благотворительностью и использует свою популярность для привлечения внимания к российской агрессии против Украины.



Как изменилась Камалия / Коллаж Show 24

Путь каждого из этих артистов является уникальным, но всех их объединяет то, что они заложили фундамент для развития современной эстрады.