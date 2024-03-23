Очень больно, – жена Романа Сасанчина шокировала проблемами со здоровьем

Иванна, жена украинского певца Романа Сасанчина, в своем блоге поделилась беспокойством относительно состояния своего здоровья. Девушка пожаловалась подписчикам на свою женскую половую систему.

Она подозревает, что имеет кисту, поэтому немедленно обратилась к специалистам. Блогерша отметила, что уже сталкивалась с похожей проблемой.

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Что именно беспокоит жену Сасанчина

В своем блоге Иванна сообщила волнение за свое женское здоровье. По словам девушки, у нее были подозрения относительно повторного образования кисты, с которой она уже имела дело после рождения дочери.

Иду на УЗИ. Задержка уже месяц. У меня подозрение, что снова киста,

– поделилась блогерша.

Иванна Сасанчин о подозрениях относительно своего состояния здоровья / Скриншот из инстаграм-сторис блогера

Однако, после обследования жена Сасанчина больше не информировала подписчиков подробностями своего состояния. Кроме того, Иванна отметила, что ее беспокоит еще острая боль в ногах. Девушке очень трудно лежать и сидеть, однако она не понимает причин ухудшения состояния здоровья.

У меня последние несколько дней страшно ломит, крутит колени и ноги. Очень больно. Спать невозможно, а ходить и сидеть – это хуже всего. Не знаю, что это такое,

– добавила Иванна.

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