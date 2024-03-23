Очень больно, – жена Романа Сасанчина шокировала проблемами со здоровьем
Источник:Иванна Сасанчин
Иванна, жена украинского певца Романа Сасанчина, в своем блоге поделилась беспокойством относительно состояния своего здоровья. Девушка пожаловалась подписчикам на свою женскую половую систему.
Она подозревает, что имеет кисту, поэтому немедленно обратилась к специалистам. Блогерша отметила, что уже сталкивалась с похожей проблемой.
К слову В Украине или за рубежом: где сейчас сестры из группы Алиби, которые уже стали мамами
Что именно беспокоит жену Сасанчина
В своем блоге Иванна сообщила волнение за свое женское здоровье. По словам девушки, у нее были подозрения относительно повторного образования кисты, с которой она уже имела дело после рождения дочери.
Иду на УЗИ. Задержка уже месяц. У меня подозрение, что снова киста,
– поделилась блогерша.
Иванна Сасанчин о подозрениях относительно своего состояния здоровья / Скриншот из инстаграм-сторис блогера
Однако, после обследования жена Сасанчина больше не информировала подписчиков подробностями своего состояния. Кроме того, Иванна отметила, что ее беспокоит еще острая боль в ногах. Девушке очень трудно лежать и сидеть, однако она не понимает причин ухудшения состояния здоровья.
У меня последние несколько дней страшно ломит, крутит колени и ноги. Очень больно. Спать невозможно, а ходить и сидеть – это хуже всего. Не знаю, что это такое,
– добавила Иванна.
Что известно об отношениях блогера с мужем
- В декабре 2021 года Иванна и Роман поженились.
- Уже через месяц у них родилась дочь Элизабет. Как призналась позже женщина, беременность оказалась довольно сложной. Болезненные схватки и постоянная тошнота были невыносимыми. Врачи, чтобы обезопасить мать и ребенка, решили сделать кесарево сечение.
- Супруги, как и все, имели свой кризис в отношениях. Роман и Иванна как-то заявили, что хотят развестись. Впрочем, все наладилось, и в январе 2023 года пара взяла брак в церкви.
- Позже Роман с возлюбленной признались о желании отпраздновать свадьбу после окончания войны.