Иванна Онуфрийчук впервые станет мамой: нежные фото с мужем-бизнесменом

Известная украинская телеведущая объявила о беременности. Иванна Онуфрийчук и ее муж Алмаз станут родителями впервые.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук вместе с мужем проживает в Швейцарии. Сейчас их семья ожидает пополнения.

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Иванна Онуфрийчук беременна первенцем

Иванна Онуфрийчук призналась, что долго не решалась беременеть. Все потому, что она ждала встречи с особым мужчиной. Также для звезды был важен официальный брак.

Мы с мужем невероятно счастливы, ведь это была наша мечта – стать родителями. И уже сейчас, хоть ребеночек еще не родился, я чувствую тесную связь с ней. Я часто представляю себя мамой, представляю нашего ребенка: как он появится, каким будет, на кого будет похож, как мы будем с ним общаться. И это еще более усиливает нашу связь,

– призналась ведущая.



Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото Viva

Иванна Онуфрийчук ответственно отнеслась и к планированию беременности. Она проверила свое здоровье и здоровье мужа, пара отказалась от вредных привычек и принимала витамины. Но страхи и переживания все же появлялись. Но Иванна много читала, прислушивалась к себе и настраивала на позитив.



Иванна Онуфрийчук / Фото Viva

"Ребенок будет межкультурным"

Муж Иванны Онуфрийчук родом из Казахстана. Но для женщины важно, чтобы ребенок имел ощущение украинских корней. Это желание обострилось с началом полномасштабной войны. Несмотря на то, что семья будет жить в Швейцарии, ведущая будет организовывать "маленькую Украину" вокруг: это благотворительные мероприятия, праздники, украинский хор и диаспора.

"Конечно, у нас интернациональная семья – у меня муж из Казахстана, я из Украины, и я понимаю, что ребенок будет межнациональный и межкультурный. Я уважаю своего мужа и его происхождение, поэтому, думаю, что ребенок будет познавать языки, традиции, образ жизни и религии обоих родителей, любить и уважать обе культуры. Но лично для меня важно привить ему ценность именно украинских корней, чтобы он знал язык, историю, культуру – все то, что знаю я. И чтобы могла нести это в мир после меня", – подчеркнула Иванна.



Иванна Онуфрийчук с мужем / Фото Viva

Что известно о браке Иванны Онуфрийчук