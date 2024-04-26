Народный артист назвал сумму пенсии, которую получают легенды эстрады

Украинский артист Иван Попович рассказал о том, какой размер пенсии сейчас у него и других легендарных певцов. Этой суммы хватает лишь на бензин из Закарпатья в Киев.

В нынешнее время метров украинской эстрады крайне сложно услышать на радио. По мнению Ивана Поповича, это связано с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, которые руководствуются "определенными указаниями". Также этими вопросами должно было бы заниматься Министерство культуры.

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Иван Попович о пенсии эстрадных артистов

Иван Попович признался, что он и Василий Зинкевич получает пенсию размером в 5 тысяч гривен. Несмотря на то, что у Зинкевича есть не только звание народного артиста, а еще и Шевченковская премия и звание Героя Украины.

Мне этих денег хватает заправить машину и доехать из Закарпатья в Киев, и по дороге чаю выпить, потому что на поесть уже не хватит. Василий Зинкевич мне рассказывал, что он был в Кабинете министров, рассказал там, что в свое время он приносил филармонии миллионы, то, мол, что же это за несправедливость, и на что же ему жить?

– рассказал Иван Попович.

В ответ тогда Зинкевич услышал, что ему "не могут ничем помочь". Правительство отталкивается от того, сколько официально зарабатывали артисты раньше.

"Я пою, могу сам копейку заработать, так чтобы семью прокормить, но ведь не у всех есть возможность. Особенно театральные народные артисты – едва составляют копейку к копейке. Я считаю, в первую очередь это из-за того, что у нас очень обесценилось звание Народного артиста", – считает Иван Попович.

"Я не бедный человек"

Иван Попович добавил, что сейчас временно проживает или во Львове, или в Закарпатье. У него есть жена, зять, дочь и внуки – Иван и София.

Я никогда не говорил что бедный. Нет, я – не бедный человек. Я зарабатываю на то, чтобы моя семья не голодала. На сегодня имею две квартиры в Киеве и дом под Киевом, но его разбили россияне,

– поделился артист.

Попович добавил, что в одной из квартир в Киеве живет семья военного. Для войска он также передал свой джип.