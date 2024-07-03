Я топлю за Украину, – Иван Дорн неожиданно заговорил о войне и общении с россиянами

Украинский певец Иван Дорн известен своими попытками размыть границы с оккупантами, выступая на концертах с "хорошими русскими" и замалчивая факт войны. Теперь артист объяснил свою гражданскую позицию и рассказал об общении с гражданами России.

В начале июня исполнитель выступил на одной сцене с россиянами Монеточкой и Noize Mc, которые якобы выражают поддержку Украине. Артисты пытались даже петь на соловьином, впрочем, такие жесты зрители не оценили.

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По словам Дорна, он понял важность общения на украинском только после начала полномасштабного вторжения. Певец решил посвятить свое время изучению истории, чтобы составить "полную картину событий" становления независимости Украины. Впоследствии артист начал отвечать на украинском людям, которые к нему обращались. Впрочем, сейчас он использует родной язык только "при необходимости". В то же время Иван объяснил, почему не приезжал в Украину в течение последних 2,5 года. Как отметил Дорн, он боится мобилизации.

Я всегда за рубежом остаюсь украинским артистом и топлю за Украину, но при этом со своим нарративом, со своим контекстом,

– подчеркнул исполнитель.

Интересно, что певец называет войну – "ситуацией", а причины ее возникновения умалчивает. Впрочем, артист решил рассказать о намерении восстановить общение с родными, которые живут в России. К тому же Иван неоднократно говорил о наличии россиян, которые "тихо сидят и поддерживают Украину".

Рассматривать на мне вообще отношения между Украиной и Россией очень сложно, потому что я родился в Челябинске, приехал в Украину, стал украинцем, начал учить украинский язык в пятом классе. Вокруг меня был почти весь русскоязычный нарратив. Я вообще исключение из правил, и когда такое исключение из правила становится очень известной личностью, на меня вешаются большие ответственности,

– признался Дорн.

Напомним, что Иван только в феврале этого года впервые заговорил о войне в Украине. Единственное, что певец сказал, так это то, что "ему повезло не застать тот "ужас" лично". Так, Дорн высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.