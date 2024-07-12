Писательница, журналистка и певица: где сейчас Ирена Карпа, которую смело можно назвать акулой пера

Ирена всегда имела откровенную проукраинскую позицию, которую активно отстаивала в медийной среде. Писательница воплотила в себе роли сильной женщины, которая способна покорить мир.

Ирэна родилась в 1980 году в Черкассах. В детстве училась в художественной школе и была участницей духового ансамбля. С 11 лет упорно перешла с русского на украинский язык общения, несмотря на то, что получала травлю со стороны сверстников. Подробнее о жизни, признании и гражданской позиции Карпы – читайте в материале Show 24.

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Музыка, кино и литература

В 1998 году девушка поступила в Киевский национальный лингвистический университет на специальность "французская филология", а впоследствии получила и степень магистра иностранной филологии по специальности "английский и французский языки".

В 16 лет Ирена записала первую песню "Я буду ждать", а во время учебы в вузе занималась вокалом. Впоследствии девушка присоединилась к группе под названием "Фактически самих" и стала одновременно солисткой и басисткой. Командная работа получилась довольно сглаженная и группа начала выпускать и записывать новые альбомы.

В 2007 году команда изменила название группы на Qarpa. Интересно, что к альбому "IN ЖИР" одну из песен написал Андрей Кузьменко "Скрябин".

Qarpa – Клей: смотрите видео онлайн

В 2012 году певица выступила с группой на разогреве концерта Мерлина Мэнсона в Киеве. Ирэна тогда поразила всех образом, ведь вышла на сцену в платье из сала.

Ирэна Карпа / Фото из Википедии

В 2000-х годах Карпа начала печататься в различных изданиях: "Четверг" и "Молоко". Тогда же вышла и ее первая книга "Знес Паленого". За время писательства, Ирена выдала, а затем переиздала десятки книг, которые даже переводились на иностранные языки.

В 2013 году писательница начала проект "Истории моих женщин", чтобы женщины смогли поделиться чем-то сокровенным с другими. Впоследствии Карпа выпустила еще несколько сборников и взяла творческую паузу. А в 2019 году представила роман "Добрые новости с Аральского моря", и издательство "Книголав" назвало роман самой популярной книгой фестиваля.

В этом году Ирэна представила сборник "Я не знаю как об этом писать", где рассказала о рефлексии на пережитое после полномасштабного вторжения России в Украину.

Параллельно с музыкальной и писательской деятельностью Карпа соединила и работу на телевидении. Она была ведущей программ, которые довольно сильно отличались между собой по жанровой палитре: SexCetera, "Первая экспедиция", MTV News, "Шустер live" и "Наши в Раше".

Ирэна также зарекомендовала себя как актриса и режиссер. К примеру, в 2022 году в кинотеатрах вышла комедия "Соседка" по сценарию писательницы. Кроме того, Карпа даже снялась в нескольких эротических фотосессиях.

Личная жизнь

В 2008 году певица вышла замуж за журналиста и писателя Антона Фридлянда. Но через год времени этот союз распался, а Ирена вышла замуж во второй раз за американского финансиста Нормана Пол Хенсона. В 2010 году у пары родилась дочь Корена, а через год – дочь Кайя.

Через несколько лет Карпа сообщила, что разошлась с мужем. В 2018 году стало известно, что Ирена вышла замуж за француза, Луи Требюше.

Семейство сегодня проживает во Франции.

Гражданская позиция

Накануне президентских выборов 2004 года Карпа выразила протест Януковичу, но поддержала Ющенко. Впоследствии участвовала в пикетах по вопросам демократии, украинского языка и евроинтеграции Украины.

Была активной участницей Евромайдана: произносила речи, собирала деньги на Майдан, поддерживала местные митинги в разных регионах Украины. Затем выступала и помогала в зоне АТО. А в 2015 году стала первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции.

Интересный факт, что в 2018 году Ирене даже удалось вручить книгу Олега Сенцова действующему президенту Франции – Еммануелю Макрону. Во время полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину, проводит благотворительные мероприятия и на весь мир рассказывает о российско-украинской войне.

Она даже делилась, что ее муж каждый раз плачет, когда слышит новости из Украины.

Где сейчас Ирена Карпа

Несмотря на то, что писательница живет во Франции, она продолжает работать в привычном для себя русле, путешествует и гастролирует по разным странам, часто приезжает в Украину, чтобы представить новинки своего творчества или просто поддержать людей и военных.

Активно ведет соцсети, где делится размышлениями на острые социальные темы. Даже является автором двух курсов: "My Story" и "Терапевтическое письмо с Карпой".

Смело можно сказать, что творчество и позиция Карпы находят многих единомышленников. Ирена продолжает вносить немало креатива и новизны в украинскую культуру.