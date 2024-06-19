Слабыми мы никогда не победим, – интервью с Ефросининой о проблемах насилия во время войны

-

"Моя миссия – объединять женщин, отстаивать и защищать их интересы и достоинство", – говорит Маша Ефросинина – инфлюенсерка, общественный деятель, YouTube-креатор. А также она является соучредителем ОО "Фонд Маша" и почетным Амбассадором ООН по вопросам гендерного равенства и борьбы с насилием. Сейчас Маша вместе с командой помогает женщинам и детям справиться с психологическими травмами, что принесла эта жестокая война, которую развязала Россия.

В разговоре для проекта "Красота в несокрушимости" общественный деятель рассказала о работе "Фонда Маша", различных сферах его деятельности. Также сейчас Маша является женой военного, поэтому поделилась собственным опытом того, как удается сохранять психоэмоциональную стабильность, быть опорой и поддержкой для мужа и детей.

Вместе с командой Маша Ефросинина постоянно акцентирует на проблеме насилия, важности его распознавать и противодействовать, ведь многие женщины из-за страха замалчивают насилие, от чего получают еще больше не только физических, но и психологических и эмоциональных травм.

Не пропустите Красота – это о внутреннем мире․ Как люди с ампутациями и травмами лица адаптируются к жизни

Я стремлюсь усилить позиции женщины в Украине, – какова основная миссия Ефросининой сейчас

В одном из недавних интервью вы отметили, что сейчас позиционируете себя, как общественный деятель. В чем ваша основная миссия сейчас?

Помочь найти путь.

Моя миссия – объединять женщин, отстаивать и защищать их интересы и достоинство. Своей деятельностью я стремлюсь усилить позиции женщины в Украине.



Маша Ефросинина / Фото пресс-службы инфлюенсерки

Я являюсь соучредителем Общественной организации "Фонд Маша". На сегодня Фонд предоставил реабилитационные и психологические услуги почти 10 000 человек, значительная часть их – это женщины и их дети, которые пострадали от войны. Наши подопечные получают социально-психологические услуги за счет проектов: лагерей "Незламна мама", программы "Смелая", Центра "Незламна" в Киеве, где проводятся онлайн и офлайн психотерапевтические сессии, групповые активности, группы поддержки. Работа центра постоянно расширяется, и сейчас мы предоставляем профориентационные услуги.

Мою работу вне Фонда можно назвать информационно-просветительской. Я поднимаю тему насилия над женщиной (это и домашнее насилие, гендерно обусловленное насилие во всех его проявлениях – сексуальное, психологическое, экономическое) в своих социальных сетях, на своем ютуб-канале, где я поднимаю эти вопросы во время общения с моими гостями, в своих интервью другим медиа, как вам сегодня.

Кроме того, что я собираю женщин по всей Украине, от Харькова до Львова, на своих выступлениях, отдельно хочу сказать о мероприятиях, поднимающих темы прав женщин, гендерно обусловленной дискриминации, насилия. Часто становлюсь приглашенным спикером на таких конференциях и конгрессах, в том числе, мероприятиях ООН. Всюду, где могу, использую возможности говорить о женщинах Украины и их положении сегодня.

Никаких нареканий, – как Маша переживает то, что муж на фронте

Пока муж служит в ВСУ, вы помогаете другим женщинам, которые борются с психологическими последствиями войны. Однако, вы также являетесь женой военного, мамой, которая осталась дома с детьми, пока муж на войне. Как лично вы находите эту психоэмоциональную стабильность?

Во-первых, я сама нахожусь в системной психотерапии последние годы.

Во-вторых, мне очень помогают специалисты "Фонда Маша". Я имею возможность во всех, абсолютно всех, смыслах, и физически, и эмоционально, снять стресс у нас в Центре. И я этим часто пользуюсь.

Там могу проводить время в одиночестве, работать, медетировать. Иногда присоединяюсь к групповым занятиям, которые проводятся для наших подопечных. Центр – это мой оазис уюта и понимания того, что я не одна.

Женщины, которые ждут своих мужчин, часто чувствуют, что их не понимают, что они остаются в одиночестве со своими переживаниями. К сожалению, часто (и на моем опыте в том числе) возникают такие неловкие ситуации, когда эти женщины слышат от окружающих фразы вроде "а вот я бы запретила!" или "я тебя понимаю", "зачем ты его отпустила?" и тому подобное. Так говорят люди, которые действительно не понимают, что переживает женщина, которая ждет мужа с войны, и этими фразами, понимаю, что невольно, делают действительно больно.



Маша Ефросинина с мужем / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Именно учитывая это, мы в "Фонде Маша" начали группы поддержки для женщин, которые ждут своих мужчин. Эти женщины у нас уже не чувствуют себя одинокими, они в кругу таких же женщин, как и они, говорят на одном языке, понимают друг друга и могут поддержать.

В-третьих, у меня есть режим дня. А с Тимуром у нас есть свои правила общения, которых мы четко придерживаемся, чтобы не просто не расшатывать эмоциональное состояние друг друга, а быть поддержкой и плечом. Например, связь, желательно видео, чтобы я его увидела. Во время связи говорим только на обычные жизненные темы. Никаких выяснений отношений, никаких мелких проблем. Мы договорились осторожно относиться к настроениям друг друга. Служба Тимура предусматривает командировки в Киев, поэтому я могу его видеть, а он – видеть меня с сыном. В мирные времена, когда у нас были выходные или отпуск, нам обязательно надо было что-то запланировать, как-то нестандартно провести время, сейчас такого нет. Мы можем проводить время дома смотреть кино и на 15-ой минуте уже позасыпать в объятиях друг друга. Потому что мы просто вместе и этого достаточно.

Во время полномасштабной войны вас знают не только как телеведущую, но и как жену военного. Какова ваша основная задача в этой роли?

Делать все, чтобы помогать мужу пока он несет военную службу. Я стала контролировать и заниматься без исключения всеми нашими семейными вопросами, потому что Тимур сейчас в них не вовлечен. Теперь он в шутку называет меня "глава нашей семьи", "женщина-центр принятия решений" (смеется – 24 Канал).

Я не хочу наше с ним общение наполнять чем-то негативным. Я стала очень-очень нежной к нему, как никогда, и чувствительной. Я уделяю ему больше внимания и ничего не требую в ответ. И, что очень важно, никаких нареканий. Мы с Тимуром, в принципе, большие молодцы, последние 10 лет нам почти удалось построить систему общения, в которой нет нареканий. И это нам сейчас сильно помогает.



Маша Ефросинина с мужем / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Я много ему рассказываю какие-то жизненные ситуации, что у меня на работе, все, чем раньше он не интересовался. Он и сам просит: "Рассказывай все, что было! Главное не про войну!". Я и рассказываю, получились ли сырники, или снова сожгла.

Я понимаю, что много женщин, которые также ждут, смотрят на меня, интересуются, как справляюсь я, что мне помогает. Я искренне всем делюсь. Мне очень хочется, чтобы мой опыт и то, что помогало мне, помогло и им. Чтобы они также нашли в этом всем свой путь.

В вашем фонде работают психологи, которые оказывают помощь подопечным фонда. Вы также отметили, что давно находитесь в терапии. Сейчас все чаще говорим о том, что все больше людей обращаются за помощью к специалистам. Почему важно подчеркивать, что это нормально, что это необходимо?

Я была и остаюсь в психотерапии. А если нет, не думаю, что мне бы удалось удержать все изменения в жизни и события вокруг. Более того, я считаю, что сегодня психотерапия – это необходимость для человека. Поддержание ментального состояния – единственное, что поможет продержаться и продержать свое физическое состояние. Расстройство психологического состояния приводит к расстройству физического. А слабыми мы никогда не победим. Поэтому желательно иметь своего психотерапевта.

Я говорю с ними о войне, когда интересуются, – Ефросинина об общении с детьми

"Фонд Маша" помогает не только женщинам, но и детям. Ваши дети также стали детьми войны. Долгое время были за границей, сейчас вместе с вами ждут Тимура в Киеве. Как вы говорите с детьми о войне? Что рассказываете, чего избегаете?

Наша дочь Нана, старшая, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения поступила в европейский университет на политолога, где она сейчас учится. А Саша, младший, прожил первые полтора года полномасштабной войны за границей вместе с бабушкой. В начале 2024-го года я забрала его и маму сюда, в Киев, потому что уже не было никаких сил жить так. Я так долго находилась на расстоянии со всеми родными мне людьми, это было невыносимо.

Я говорю с детьми о войне, когда они интересуются. Особенно сейчас интересуется Саша, ему надо знать абсолютно все. От названий оружия и его использования до поставок этого оружия в Украину. Он смотрит фильмы и программы о войне, несмотря на родительский контроль на компьютере, как-то ему удается это все обходить. Потом задает мне какие-то вопросы и я понимаю, что это он где-то вычитал или что-то смотрел.



Маша Ефросинина с сыном / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Нана больше интересуется политической стороной войны. У нас много разговоров об этом, особенно, когда мы созваниваемся все вчетвером по видеосвязи. У них с папой долгие разговоры о различных политических аспектах этого большого мирового процесса. Так что, наши дети полностью вовлечены в эту тематику.

Каждая история берет за душу, – о проекте "Незламна мама" и Центр "Незламна"

Хочу больше поговорить о программе психоэмоциональной стабилизации "Незламна мама". Кто является автором этой идеи, какие основные задачи, скольким женщинам удалось уже помочь?

Первая волна исследований состояния украинцев с июля по ноябрь 2022 года показала, что 48,8% украинцев имеют тревожные расстройства, из них 12% – это тяжелые расстройства, а 42% имеют симптомы депрессии (16% – тяжелой депрессии). И, только вдумайтесь, 70% имеют симптомы травматического стресса. Показатели расстройств по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения выросли почти вдвое. Осознавая, какие последствия будет иметь война для украинского общества, мы начали проект "Незламна мама".

Это трехнедельная программа психоэмоциональной стабилизации для женщин и их детей, которые больше всего пострадали во время полномасштабного вторжения: женщины после оккупации, женщины, которые дважды стали ВПЛ, в 2014 и в 2022 годах, военнослужащие и гражданские освобождены из плена, женщины, подвергшихся сексуальному насилию, и женщины с потерей.



Подопечные "Несокрушимой мамы" / Фото с сайта "Фонда Маша"

В условно безопасных регионах Украины – Львовская и Ивано-Франковская области – мы организуем для них лагерь, который включает и питание, и проживание. Участницы проекта 21 день проходят программу полного погружения в себя, которая включает групповую и индивидуальную работу с психологами, поддерживающие группы, семейные группы, семейную терапию, арт терапию и семейные занятия с психологом. Дети также занимаются с психологом. Для самых маленьких в лагере организован садик. Сейчас программу "Незламна мама" прошли около 2 000 женщин и около 600 детей. Программу придумала директор "Фонда Маша" Татьяна Мураткина. Подобных проектов в Украине не существует на сегодняшний день.

Эта программа показывает колоссальные результаты – наши подопечные возвращают себе желание жить, возможность работать, веру в будущее, надежду. В эту программу мы отбираем участниц, проводя собеседования с психологом. Если в начале функционирования "Незламной мамы" среди участниц проекта были в основном выходцы из Черниговской, Сумской, Киевской областей, то сейчас больше всего женщин из Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Из тех регионов, что сейчас приближены к зонам боевых действий.



Маша Ефросинина / Фото пресс-службы инфлюенсерки

В Киеве функционирует центр восстановления ментального здоровья "Незламна", он открыт для всех женщин и их детей, которые нуждаются в психологической поддержке. Как женщины попадают в этот центр? Сколько времени могут там находиться? Какая именно помощь им предоставляется? И есть ли после центра какая-то поддержка для этих женщин?

Часто женщины после программы "Незламна мама" продолжают работу в Центре "Незламна", который функционирует в Киеве и предоставляет оффлайн и онлайн консультации для женщин. Если мы говорим о Центре, то категория женщин, которым предоставляется социально-психологическая услуга, остается неизменной.

Мы помогаем женщинам, которые больше всего пострадали во время войны, а также женщинам, подвергшихся домашнему или гендерно обусловленного насилия. Тема насилия для Фонда является приоритетной еще с момента основания в 2020 году.

Центр ментального восстановления работает с женщинами, которые или не могут принять участие в "Незламной маме" из-за продолжительности программы, или нуждаются только в консультациях. Также мы организовали в Центре групповые активности: киноклуб, арт-терапия, арт-мастерская, группы поддержки для женщин. Проводим телесную терапию, кундалини йогу, и тому подобное. Мы разработали именно такой перечень терапевтических мероприятий, среди которых наши женщины и их дети могут найти то, что лучше всего подойдет именно им и поможет справиться с вызовами, с которыми они столкнулись.

Какая история подопечных из центра "Незламна" поразила вас больше всего?

Поверьте, каждая история берет за душу. У наших подопечных нет "простых" историй. Каждая женщина прошла сложные испытания и сейчас нуждается в помощи нашего гражданского общества. Иногда – это единственный шанс для них справиться.



Деятельность Центра "Незламна" / Фото с сайта "Фонда Маша"

Сильно поразила меня история женщины, которая была у нас в "Незламной маме". Она была после Бучи. Приехала с сыном. Рассказывала, что они втроем с сыном и мужем там еле выжили. Все, как описывают. Сидели без воды и еды, боялись пошатнуться. А после освобождения Бучи ее муж не смог оставаться в стороне и решил пойти добровольцем. Сразу после этого она с сыном и приехала к нам. Пробыв в программе две недели, получила новость, что муж погиб на фронте.

Возвращаем им твердую основу под ногами, – о проекте "Смелая" и помощь девушкам-подросткам

Проект "Смелая" учит девушек-подростков физической и психологической самообороны. Кто работает над этим проектом, какая возрастная категория его подопечных? В чем заключается обучение? В общем хочется узнать больше об этом, ведь этот вопрос важен не только во время войны, но и в мирной жизни.

"Смелая" – для девушек 12 – 18 лет. Сейчас мы реализуем этот проект в 6 регионах Украины – Житомирская, Одесская, Львовская, Днепропетровская, Харьковская и Киевская области. В начале она была внедрена только в Киеве и была ориентирована на девушек ВПЛ. Разрабатывая проект, мы хотели помочь подросткам восстановить силы и социализироваться.

Цель проекта – предотвращать насилие по отношению к девушкам-подросткам, и научить девушек отстаивать личные границы. По сути – это 12 занятий самообороны и 6 групповых занятий с психологом. Мы стремимся научить подопечных проекта не давать сдачу, а распознавать обидчика, различать насилие в любых его проявлениях и правильно реагировать.

Но сейчас мы все чаще сталкиваемся с кейсами, когда на групповых занятиях мы понимаем, что девушку надо переводить на индивидуальную работу с психотерапевтом. В Фонде мы не предоставляем долговременной терапии, мы стабилизируем их эмоциональное состояние и снимаем острый стресс, ведь количество индивидуальных консультаций регламентировано самим проектом. Но мы точно возвращаем им твердую основу под ногами.

На проработку травмы нужны годы, – сколько подопечных Фонда пережили российский плен

Одна из самых болезненных травм для украинского народа – российский плен. Где нашим землякам приходится переживать различные пытки, приходится выживать. Сколько подопечных вашего фонда были в плену, насколько удалось вернуть их к гражданской жизни?

Почти 100 человек, находившихся в плену врага, прошли "Незламную маму". Для них мы организовывали отдельные заезды. Эти женщины очень много пережили в своей жизни. Удалось ли вернуть их к гражданской жизни? Я бы не ставила вопрос таким образом. На проработку травмы нужны годы! Проживание их травматических историй должно происходить на долговременной терапии. Наша же задача другая: мы их стабилизируем, заземляем, чтобы они могли увидеть мир разноцветным, чтобы вернулись к себе и начали восстанавливать свои ресурсы.



Маша Ефросинина / Фото пресс-службы инфлюенсерки

К сожалению, цифра будет только расти, – тема насилия постоянно должна быть в публичном дискурсе

Вы своей общественной деятельностью постоянно подчеркивали важность борьбы с насилием в различных его проявлениях. Постоянно упоминали о том, что многие жертвы домашнего насилия не рассказывают о нем. Во время войны, когда психоэмоциональное состояние каждого из нас очень изменилось, вероятно, случаев домашнего насилия стало больше. Как происходит работа сейчас в сфере противодействия насилию?

Это сложный вопрос. Сейчас я вижу статистику по домашнему насилию и цифра растет. Например, рекордное количество уголовных дел о домашнем насилии зарегистрировали в январе 2024 года (по данным "Опендатабот"). На 55% больше, чем в январе 2023 года. В частности, 2023 года зарегистрировали на 11% больше уголовных дел по домашнему насилию, чем в 2021 году. К сожалению, как закончится война, цифра уменьшаться не будет, а только расти, такой прогноз.

Эта тема важна и точно должна быть в публичном дискурсе постоянно. Мы должны информировать женщин, учить их противодействовать, определять насилие, распространять знания алгоритма действий в случае совершения насильственных действий по отношению к ним. Надо работать с женщинами, с семьями, проводить образовательные компании. Женщины должны знать, какие услуги они могут получить от государства в случае насилия.

На уровне Фонда мы сотрудничаем с органами власти по этим вопросам, однако сейчас нет отдельных программ и проектов, касающихся домашнего насильтства. К нам обращаются – и мы направляем женщин на консультации, онлайн или офлайн. Сотрудничаем с шелтерами, кризисными комнатами. Работаем с подростками. Собственными силами проводим информационные кампании. Знание – это самый большой предохранитель насилия, который только можно представить.