Исцелил жизнь, – Инна Мирошниченко показала, как изменился ее приемный сын за год в семье

Инна Мирошниченко, жена ведущего Тимура Мирошниченко, рассказала о начале истории с усыновлением ребенка. В то же время она показала кадры перевоплощения ее сына Марселя за последний год.

Недавно супруги сообщили еще одну радостную новость. Паре станет родителями в четвертый раз, поскольку договорилась об усыновлении второго ребенка.

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В своих соцсетях Инна опубликовала видео, на котором заметны изменения ее сына Марселя за последний год. Она поделилась, что с мужем была очень счастлива получить одобрительный ответ о возможности впервые усыновить ребенка.

Несмотря на сложный путь и отсутствие веры других людей в успех дела, Мирошниченко знали, что у них все получится. По словам жены ведущего, их сын преодолел сложные диагнозы и почти догнал сверстников, что очень радует супругов.

Всего год, который исцелил жизнь! Это феноменальные изменения. Он ходит, бегает, ездит на самокате. Из мальчика, который не имел эмоций и всего боялся, Марс превратился в хохотуна, который стремится изучать все безостановочно!

– призналась Мирошниченко.

В то же время женщина отметила, что последний год, несмотря на огромные успехи сына, был тяжелый. Однако, изменения в поведении Марселя и его привязанность к семье делает родителей счастливыми.

Когда мы видим результат, то не можем сдержать слез счастья! Спасибо, сынок, что ты пришел в нашу жизнь и своим примером доказываешь, что чудеса существуют! Стоит просто искренне любить и открыть сердце друг другу! Поздравляем тебя с годовщиной в семье Мирошниченко!

– отметила Инна.

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