Миллиардер Илон Маск стал отцом в двенадцатый раз, – СМИ
Источник:Bloomberg
Миллиардер и изобретатель Илон Маск может скрывать своего двенадцатого ребенка. По слухам, он в очередной раз стал отцом в начале этого года.
Миллиардер Илон Маск решил скрывать то, что он стал отцом двенадцатый раз. Однако информация все равно проникла в прессу.
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У Илона Маска родился двенадцатый ребенок в начале этого года. Его матерью является топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис.
Он является отцом по меньшей мере 12 детей. За последние пять лет родилось шесть из них. Трое от канадской певицы Grimes и трое от Шивон Зилис,
– пишут в СМИ.
О рождении еще одного потомка сообщил инсайдер, близкий к семье Илона. Он захотел быть анонимным, ведь сам миллиардер и мать ребенка не хотят комментировать появление на свет малыша. Пол ребенка и его имя пока неизвестно.
Личная жизнь Илона Маска
- Илон Маск стал отцом шестерых детей от отношений с канадской писательницей Джастин Маск. Однако их первенец умер в первые недели жизни.
- Еще трое детей у миллиардера родились в отношениях с певицей Граймс. Это сын X Æ A-12 Маск, дочь Экса Дарк Сидириэль Маск и сын Техно Механикус (Тео).
- В 2021 году Илон Маск стал отцом близнецов. Мамой детей является Шивон Зилис.
- Такое Илон Маск находился в отношениях с британской актрисой Талулой Райли и актрисой Эмбер Херд.