Миллиардер Илон Маск стал отцом в двенадцатый раз, – СМИ

Миллиардер и изобретатель Илон Маск может скрывать своего двенадцатого ребенка. По слухам, он в очередной раз стал отцом в начале этого года.

Миллиардер Илон Маск решил скрывать то, что он стал отцом двенадцатый раз. Однако информация все равно проникла в прессу.

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У Илона Маска родился двенадцатый ребенок в начале этого года. Его матерью является топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис.

Он является отцом по меньшей мере 12 детей. За последние пять лет родилось шесть из них. Трое от канадской певицы Grimes и трое от Шивон Зилис,

– пишут в СМИ.

О рождении еще одного потомка сообщил инсайдер, близкий к семье Илона. Он захотел быть анонимным, ведь сам миллиардер и мать ребенка не хотят комментировать появление на свет малыша. Пол ребенка и его имя пока неизвестно.

Личная жизнь Илона Маска