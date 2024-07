Heaven Is a Place on Earth Белинды Карлайл: как хит 80-х покорил TikTok

Кто бы мог подумать, что песня из 1987 года может стать вирусной в 2024-м, однако именно это произошло с треком Heaven Is a Place on Earth Белинды Карлайл. Этот хит, который около 37 лет назад возглавил Billboard Hot 100, сейчас переживает возрождение благодаря тиктоку.

По этому случаю Show 24 собрал подробную информацию о композиции и ее популярности. О треке, его авторе и видео в тиктоке – далее в материале.

Не пропустите Мой грубый про**б, – Тарас Цимбалюк впервые ответил на критику после развлечений под треки россиян

Популярность Heaven Is a Place on Earth в тиктоке начала увеличиваться еще в 2021 году, когда видео под эту песню начали набирать миллионы просмотров и тысячи лайков. Сегодня же трек снова в тренде, вдохновляя пользователей на создание разнообразного контента – от простых липсингов до забавных роликов о летних отпусках.

Отметим, Heaven Is a Place on Earth – культовая композиция американской певицы Белинды Карлайл, бывшей вокалистки группы The Go-Go's. Песня вышла 14 сентября 1987 года как ведущий сингл ее второго студийного альбома Heaven on Earth. Авторы трека – Рик Новелс и Эллен Шипли.

Композиция мгновенно стала международным хитом, достигнув первого места в чартах многих стран, в частности Великобритании, Ирландии и Швеции.

Интересно, что в 2015 году Белинда перезаписала Heaven Is a Place on Earth как акустическую балладу для своего альбома Wilder Shores (2017).

Популярности песни в свое время изрядно поспособствовал оригинальный клип, снятый известной американской актрисой, кинопродюсером и режиссером Дайан Китон. В нем женщины в масках бандитов держат освещенные глобусы – образ, который запомнился миллионам. На данный момент видеоработу на песню посмотрели более 73 миллионов раз.

Belinda Carlisle – Heaven Is A Place On Earth: смотрите видео онлайн

Феномен Heaven Is a Place on Earth доказывает, что настоящие хиты не имеют срока годности. Они способны преодолевать десятилетия, находя отклик в сердцах новых поколений и продолжая объединять людей в танце и радости жизни.