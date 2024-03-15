Григорий Решетник честно ответил, пойдет ли воевать

Ведущий реалити "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник признался, имеет ли желание вступить в ряды ВСУ и защищать Родину. По словам телезвезды, ни в коем случае он не будет прибегать к хитрости.

Вопреки тому, что Григорий Решетник не подлежит мобилизации по действующему законодательству, поскольку он многодетный отец, ведущий не исключает такого сценария, что тоже может оказаться на фронте.

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Готов ли Григорий Решетник идти воевать

Григорий честно признался, что готов к этому, если все многодетные родители будут идти и он будет нужен на передовой.

Решетник утверждает, что не будет прибегать к хитрости: не будет давать взятки, не будет прятаться и не будет выезжать за границу. Кроме того, ведущий – военный психолог, закончил военную кафедру, в свое время принимал присягу и сейчас имеет звание лейтенанта в запасе. Поэтому, как говорит звезда, в нужный момент или в какой-то критической ситуации не растеряется.

Это может звучать довольно пафосно и некоторые скажут "хотел бы - уже бы пошел", но я попробую аргументировать. Я парень из Николаева, и мы всегда с друзьями шли до конца. Я два года ходил на военную кафедру в военный институт. Я обязательно пойду защищать свою страну, когда дойдет очередь, когда там буду эффективнее, чем здесь. Я не буду спать, когда все многодетные пойдут,

- объяснил Решетник.

На вопрос "Почему он до сих пор не на фронте" ведущий отвечает: еще не пришла его очередь. Мол, закон он не нарушает и активно помогает ВСУ.

"Я не нарушаю закон. Я ответственный перед семьей. Я действительно чувствую свою эффективность в публичной деятельности. Мы помогаем ребятам из ВСУ. Я со своим народом. Я не хочу сейчас моделировать негативные сценарии", – резюмировал Григорий.

Смотреть онлайн интервью Григория Решетника Алине Доротюк:

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