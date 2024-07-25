Для меня это ужасная трагедия, – MELOVIN со щемянием высказался об убийстве Ирины Фарион
Вечером 19 июля во Львове было совершено покушение на жизнь известного украинского языковеда Ирины Фарион. Спасти ее не удалось. Многие известные личности выразили свои соболезнования и прокомментировали это событие, среди них популярный украинский MELOVIN.
Артист назвал это событие "ужасной трагедией" и отметил, что война внесла много коррективов в жизнь украинцев. Также он высказался о своем новом перформансе, где в конце ему в спину попал "выстрел".
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MELOVIN убежден, что Ирина Фарион "заценила бы" его выступление.
Война внесла много коррективов. Так же, например, как и смерть Ирины Фарион. Для меня это ужасная трагедия. Что о свободе?,
– подчеркнул певец.
В контексте этой трагедии MELOVIN также рассказал о своем резонансном выступлении на фестивале Atlas United 2024. Во время презентации нового трека "Вбиваешь меня" артист устроил драматический перформанс, имитируя ранения от выстрела. Этот жест имел целью привлечь внимание к проблеме украинских военных и гражданских, которые находятся в российском плену.
Мне было страшно делать выстрел во время перфоманса. Я очень за это переживал, что это может иметь какой-то странный вид. А потом посидел, подумал с командой и понял, что к этому надо относиться, как прежде всего к перфомансу, к возможности напомнить людям посреди перфоманса важный месседж. И я абсолютно уверен, что Ирина Дмитриевна просто заценила бы это, потому что это возможность, собственно,
– добавил певец.
Тем временем правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. По данным OSINT-исследователей, это 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.