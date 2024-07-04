Геннадий Попенко показал маленькую дочь, которая рассказала о ненависти к русским

Актер и военнослужащий ВСУ Геннадий Попенко показал видео с младшей дочерью Святославой. Девочка иногда просит включить видео и записать ее идеи.

Геннадий Попенко, который сейчас служит в ВСУ, рассказал, что его младшая дочь ненавидит россиян больше, чем некоторые взрослые. Все потому, что девочка пережила оккупацию.

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Актер показал видео с 4-летней Святославой. Это сборник роликов, в которых девочка рассказывает о своем отношении к россиянам, как она хочет подарить им розы, чтобы те покололись о ветки, вызовет скорую и сделает болезненный укол. Святослава придумала разные способы, как отомстить оккупантам.

Конечно, в ее возрасте лучше проживать другие эмоции. Однако это показатель времени и его влияния на детей. А сколько еще потом нужно будет сделать тонкой работы, чтобы минимизировать это агрессивное влияние на детскую психику. Однако... ребенок адекватен вызовам,

– рассказал Геннадий Попенко.

Военный подчеркнул, что в своем возрасте девочка не говорит месседжами российской пропаганды об "одном народе", "какая разница" и тому подобное. Зато иногда она просит включить камеру и записать ее идеи. На такое творчество Геннадий наталкивался во время своих отпусков.

Дочь Геннадия Попенко об оккупантах: видео

Напомним, Геннадий Попенко в первые дни полномасштабного вторжения попал в оккупацию. После освобождения он вступил в ТрО, а сейчас находится в рядах Вооруженных Сил. Мужчина полтора года служил в одном из подразделений, а затем перевелся в "Культурный десант".