Где сейчас певица SLAVIA и как сложилась ее жизнь после громкого развода с Дзидзьо

Певица SLAVIA, которую больше всего знают за брак с Дзидзьо и стильный клип "Я тобі не мамка", продолжает развивать свою карьеру. Как складывается ее жизнь после развода с артистом и где она сейчас – узнавайте дальше.

Настоящее имя SLAVIA – Ярослава Притула-Хома. Она родилась во Львове, и с самого детства поняла, что хочет быть певицей. Поэтому мама отдала ее в музыкальную школу Соломии Крушельницкой по классу фортепиано, где получило образование немало украинских артистов, пишет Show 24.

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Брак с Дзидзьо и пребывание в тени артиста

Впоследствии Ярослава поступила в музыкальное училище. Именно там она познакомилась с Михаилом Хомой. После окончания университета культуры певец основал группу "Друзі", где выступала и Ярослава. Когда коллектив распался, певица работала над развитием собственной вокальной студии, где занималась с учениками, создавала собственные песни.



Группа "Друзья" / Фото из инстаграма SLAVIA

20 ноября Михаил и Ярослава поженились, а с тех пор певица больше времени уделяла быту и "семейному очагу". Дзидзьо даже скрывал жену от публики и не позволял ей давать интервью. О звездной возлюбленной узнали уже в 2016 году. В то время SLAVIA преподавала детям вокал и еще тогда признавалась, что хотела бы больше времени проводить с мужем.

Я считаю, что шоу-бизнес не для женщины. Мужчина должен делать карьеру, а жена все же быть дома. Женщина должна быть фундаментом и опорой для мужчины,

– говорила певица.

Однако SLAVIA не могла пожертвовать карьерой ради брака. Она выпустила песню "Чиста як сльоза" и дебютный клип в 2018. В том же году она тайно от мужа приняла участие в "Х-Факторе" и прошла в тренировочный лагерь. По словам артистки, она сознательно проваливала следующие выступления.

Ярослава Хома – авторская песня: смотрите видео онлайн

В 2020 году голос SLAVIA прозвучал значительно громче в ее песне и клипе "Я тобі не мамка", где она рассказала о том, что стоит ставить себя на первое место. Тогда Дзидзьо увидел в этой работе "камень в свой огород".

SLAVIA – "Я тобі не мамка": смотрите видео онлайн

Развод с Дзидзьо и старт карьеры

В следующем году SLAVIA дала откровенное интервью, где впервые заговорила о сложных отношениях с мужем, обиды из-за того, что он не поддерживал ее на сольном пути, не имел времени на семью. Через короткое время Дзидзьо сообщил о разводе с женой. Они уже некоторое время не жили вместе, а потом приняли решение о разрыве. Роскошную квартиру в Киеве артист оставил Ярославе.

Когда долго не виделись, я приезжала и чувствовала себя ненужной. У него работа кипит, а я как будто мешаю. Как женщина, я теряла веру в нас, теплоту хотела, а ее не было. Что-то потихоньку отмирало,

– рассказывала женщина.

После громких интервью SLAVIA, скандальных комментариев, слухов о романе с Цибульской, Михаил и Ярослава не держат зла друг на друга. Артистка до сих пор поздравляет певца с днем рождения, а он помогал экс-супруге и отвечал на ее просьбы.

"Мы много прошли, и это очень ценный опыт для каждого из нас. Мы близкие и родные люди. Каждый из нас желает друг другу только самого лучшего", – говорила артистка.

Где сейчас SLAVIA

В начале полномасштабной войны певица выпустила эмоциональную песню "Стоп, війна". Она выступала и выступает с благотворительными концертами, для украинских военных.

SLAVIA продолжила работать над карьерой и даже сняла клип, где приняла участие Ирина Фарион. Также певица подавала заявку на Нацотбор на Евровидение-2023, но не прошла в финал.

SLAVIA – "Сила роду": смотрите видео онлайн

Как изменилась SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA