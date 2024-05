В Украине или за границей: где сейчас и как изменился Олег Псюк из группы Kalush Orchestra

Сегодня, 16 мая, отмечает 30-й день рождения украинский рэпер Олег Псюк. За последние 5 лет парень сумел стать узнаваемым артистом и в корне изменил свою жизнь.

Олег внес новое дыхание в развитие украинской музыки, что нашло одобрение, как среди украинской публики, так и среди иностранной. Однако творческому пути артиста предшествовала довольно не простая жизнь. Подробнее о карьере Олега Псюка и где он сейчас – далее в материале Show 24.

Детство и юность

Рэпер родился и вырос в городе Калуш Ивано-Франковской области. Мама – продавщица, а отец – инженер-механик. Олег рассказывал, что папа довольно педантичный, и именно благодаря ему он научился тайм-менеджменту.

С детства парень привлекался к различной работе. К примеру, собирал бутылки, крал металл, даже попытался организовать собственный бизнес – закупил мороженое и продавал у себя на районе.



Олег Псюк в детстве / Фото из инстаграма KALUSH

В подростковом возрасте юноша брался за более тяжелую работу. В частности, работал на строительстве и производстве колец для колодцев. К слову, у семьи был также небольшой бизнес по изготовлению бетонных изделий, к которому приобщался и Олег. В 15 лет парень написал первый трек, который посвящал школе и улицам, а вдохновение черпал из творчества своего кумира, американского рэпера Эминема.

В 2013 году будущий артист поступил во Львовский лесотехнический университет на факультет автоматизации. Артист признавался, что часто прогуливал пары, потому что занимался другими вещами, которые не всегда были разрешены законом, в частности, и употребление запрещенных веществ.

После получения диплома, Олег вернулся в Калуш. Когда парню исполнился 21 год, он осознал, что нужно менять жизнь, ведь такой стиль не соответствует его ценностям и убеждениям. Работая на различных должностях, как вот: торговый агент, логист, помощник менеджера рэп-исполнительницы alyona alyona и т.д., парень в 2018 году под псевдонимом Псиючий сын выпускает альбом "Торба", а одноименный трек рассказывает о жизни артиста.



Олег Псюк на фоне машины / Фото с инстаграма KALUSH

Создание группы KALUSH

Олег написал на своей странице в фейсбуке, что собирает рэп-группу. Благодаря этому объявлению, к певческой команде присоединились Игорь Диденчук, МС Килиммен и Джонни Странный. Трек "Ты гонишь", который был вторым по счету в команде, набрал стремительной популярности. После этого группа начала сотрудничество с американским хип-гоп-лейблом Def Jam, а еще через год – с лейблом alyona alyona.

KALUSH – "Ты гонишь": смотрите видео онлайн

К слову, в 2021 гоце трек "Гори", написанный и исполненный в дуэте с alyona alyona, принес группе немалую популярность. За считанные дни видео набрало миллион просмотров (сейчас уже 24 миллиона).

KALUSH feat alyona alyona – "Гори": смотрите видео онлайн

Добавим, что есть два проекта под разными названиями: рэп-группа KALUSH и Kalush Orchestra.

В первый входят: Олег Псюк, МС Килиммен и Игорь Дединчук. А ко второму – Псюк, МС Килиммен, Дединчук, Джонни Странный и два мультиинструменталисты.

Первый проект создает просто рэп с нотками лирики без какого-либо фольклора, а второй – базируется именно на фольклорном рэпе.

Участие в Евровидении-2022

В 2022 году команда решила попробовать свои силы в национальном отборе на Евровидение с композицией Stefania, которая посвящена матери Псюка. Однако, по результатам голосования, первое место и право участвовать в конкурсе завоевала певица Alina Pash с песней "Тени забытых предков", а Kalush Orchestra занял второе место.



Kalush Orchestra на Нацотборе / Фото Общественное Евровидение

Но из-за ряда скандалов вокруг певицы, в частности, из-за поддельной справки о поездке в 2015 году во временно оккупированный Крым, что противоречит правилам конкурса, Оргкомитет обратился к серебряным призерам с предложением представить Украину на певческом конкурсе. Коллектив принял положительное решение.

В итальянском Турине Kalush Orchestra одержал третью победу для нашей страны.

К слову, Олег Псюк после выступления в финале на сцене воскликнул: "Help Mariupol, help Azovstal now!" В сети сразу начали писать, что это нарушает правила конкурса, который "вне политики", однако Украину никто не дисквалифицировал.

Интересно, что розовая панамка рэпера настолько понравилась иностранной аудитории, что она стала визитной карточкой, как Украины, так и группы.

Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Личная жизнь

Рэпер не скрывает, что встречается с Александрой Билобров, которая по совместительству является коммерческим директором группы. В частности, в сети довольно много совместных фотографий пары.

Влюбленные познакомились в 2021 году. Девушка признается, что Олег – самый родной человек в жизни, и она ценит то, что делает для нее парень.

Сам же рэпер пытается удивлять девушку романтическими сюрпризами. В частности, на одном из концертов он попросил зрителей поздравить Александру с днем рождения.

Громкие скандалы

Один из первых скандалов произошел с Алиной Паш, вместо которой коллектив поехал представлять Украину на Евровидении в Турине. Исполнительница заявила, что не уважает Псюка, и отметила, что после Нацотбора у них "галимые" отношения.

Впоследствии лидер Kalush нарвался на волну хейта по треку "Батькивщина", записанную вместе с исполнителем Skofka.

Людям не понравилась часть композиции со следующими строками:

"Пули-дебилы полетели

Потому что не имели права они на слова

Воля – это девушка, что любит дом

Только русским бы не дала"

Олег Псюк написал сообщение в инстаграме, где объяснил, что означают эти слова.

Я писал о ДОМе, а не о девушке. ДОМ* бы не дала, ДОМ* бы не ОТДАЛА, потому что любит! В общем, я имел в виду: воля – это девушка которая любит свой ДОМ, свою Родину, (трек этот же о ней, а не о девушке) и этот ДОМ она бы не отдала "русским",

– написал Олег.

В прошлом году комик Владимир Шумко, после совместного участия в записи подкаста Александра Волошина "Формула Волошина", резко высказался в сторону Псюка, заявив, что артист ведет себя очень напыщенно и вызывающе, как будто он Канье Уэст, Xzibit.

В конце прошлого года ходили слухи, что Олег Псюк больше не участник группы Kalush Orchestra, ведь артисты анонсировали минитур за рубежом, но среди них не было фронтмена. Кроме того, новая композиция "Вогонь горить", также вышла без участия рэпера. Но команда заверила, что это эксперимент с новым форматом, поэтому и создали еще один проект без Олега Псюка.