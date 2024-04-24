Нашел любовь и стал отцом: где сейчас звезда "Холостяка" Иракли Макацария

Иракли Макацария получил бешеную популярность в украинском информационном пространстве после участия в шоу "Холостяк". Его жизнь сильно изменилась с момента окончания проекта.

Мужчина за последние 8 лет успел принять участие во многих популярных украинских шоу. В то же время произошли определенные изменения в его личной жизни. Show 24 расскажет, где сейчас звездный грузин и чем он занимался после проекта "Холостяк".

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Участие в проекте "Холостяк"

Иракли стал главным героем шестого сезона самого романтического шоу украинского шоубизнеса "Холостяк". Именно благодаря участию в этом проекте о мужчине заговорила вся страна. За сердце грузина боролось сразу 28 девушек. Тогда мужчина влюбился и выбрал Алену Лесик.



Иракли Макацария и Алена Лесик / Фото из открытых источников

Однако, через год отношений пара решила разойтись. Инициатором разрыва выступила сама девушка.

Мы с Иракли больше не пара! Мои чувства были искренними. Я была готова на все ради этого человека – оставить карьеру, переехать в Грузию, родить детей, строить с ним семью. Решение о расставании приняла я. Не потому, что у меня кто-то есть. Просто я устала проявлять инициативу в наших отношениях! Я просто хочу, чтобы меня понимали и любили,

– написала Елена.

Участие в других проектах

Интересно, что после шоу "Холостяк" Иракли начали активно привлекать и к другим украинским проектам. Так, в 2018 году он принял участие в "Танцах со звездами", где его партнершей стала хореограф Яна Заец.

Как позже признался Макацария, он с первого класса в течение трех лет посещал кружок грузинских народных танцев. Поэтому предложение стать участником этого шоу стало шансом реализовать детскую мечту.

Иракли занял почетное третье место. В то же время пара ни разу не оказалась в номинации на выход из проекта. Судьи шоу неоднократно отмечали трудолюбие и настойчивость Макацарии, за что тот получал высокие оценки от жюри.

В следующих сезонах проекта Иракли участвовал как приглашенный судья шоу, звездный выпускник и ведущий.



Иракли стал участником "Танцев со звездами" / Фото из открытых источников

Уже через год грузин стал тренером одной из команд в 9 сезоне шоу "Зважені та щасливі". На этом проекте люди с лишним весом стремятся похудеть и изменить свою жизнь к лучшему. В финале победителем стала команда розовых, тренером которой и был Иракли.



Грузин был тренером победной команды / Фото "СТБ"

Также в 2020 году он принял участие в шоу "Маска", где был спрятан в костюм Сома, который очень понравился зрителям. Мужчина запутал звездных детективов, в частности тем, что говорил на английском, а отдельные песни исполнял на русском языке. Как признался Иракли, он никогда не пел, даже в караоке. Это был челлендж самому себе выйти на сцену к многомиллионной аудитории.



Иракли в костюме Сома / Фото из открытых источников

Личная жизнь Иракли Макацария

После участия в проекте "Холостяк" мужчине приписывали роман со всеми женщинами, возле которых его видели. Так, пользователи были уверены в отношениях Иракли с певицей Мишель Андраде, однако эти слухи он быстро опроверг. В то же время грузин как-то признался, что ходил на свидания с гимнасткой Анной Ризатдиновой, впрочем отношений с ней не строил.

Уже в апреле 2021 года Иракли заявил, что нашел любовь всей жизни. Ею стала грузинка Лиза Чичуа. Разница в возрасте пары составляет 17 лет. На момент знакомства девушке было 19 лет, а Иракли 36.



Иракли Макацария с любимой / Фото из инстаграмма девушки

В 2022 году он сделал предложение Лизе. А уже в июле того же года супруги сыграли свадьбу.

Через год звездная пара сообщила о радостной вести – беременность девушки. 2 июня 2023 года Иракли стал папой мальчика по имени Георгий.



Иракли Макацария стал отцом / Скриншот из инстаграмм-сторис

Сейчас Макацария живет вместе с женой и сыном в Грузии. Мужчина активно ведет блог в инстаграмме и показывает свою жизнь. С начала вторжения он поддержал Украину: поднимал флаг и сортировал гуманитарную помощь для украинцев в Грузии. К тому же Иракли посвятил несколько сообщений войне.