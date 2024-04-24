Чоловік за останні 8 років встиг взяти участь у багатьох популярних українських шоу. Водночас відбулися певні зміни в його особистому житті. Show 24 розповість, де зараз зірковий грузин та чим він займався після проєкту "Холостяк".

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Участь у проєкті "Холостяк"

Іраклі став головним героєм шостого сезону найромантичнішого шоу українського шоубізнесу "Холостяк". Саме завдяки участі у цьому проєкті про чоловіка заговорила вся країна. За серце грузина боролося одразу 28 дівчат. Тоді чоловік закохався та обрав Альону Лесик.



Іраклі Макацарія та Альона Лесик / Фото з відкритих джерел

Однак, через рік стосунків пара вирішила розійтися. Ініціатором розриву виступила сама дівчина.

Ми з Іраклі більше не пара! Мої почуття були щирими. Я була готова на все заради цієї людини – залишити кар'єру, переїхати в Грузію, народити дітей, будувати з ним сім'ю. Рішення про розставання прийняла я. Не тому, що у мене хтось є. Просто я втомилася виявляти ініціативу в наших відносинах! Я просто хочу, щоб мене розуміли і кохали,

– написала Олена.

Участь в інших проєктах

Цікаво, що після шоу "Холостяк" Іраклі почали активно залучати і до інших українських проєктів. Так, у 2018 році він взяв участь у "Танцях з зірками", де його партнеркою стала хореограф Яна Заєць.

Як пізніше зізнався Макацарія, він з першого класу протягом трьох років відвідував гурток грузинських народних танців. Тому пропозиція стати учасником цього шоу стала шансом реалізувати дитячу мрію.

Іраклі зайняв почесне третє місце. Водночас пара жодного разу не опинилась в номінації на вихід з проєкту. Судді шоу неодноразово наголошували на працьовитості та наполегливості Макацарії, за що той отримував високі оцінки від жюрі.

У наступнах сезонах проєкту Іраклі брав участь як запрошений суддя шоу, зірковий випускник та ведучий.



Іраклі став учасником "Танців з зірками" / Фото з відкритих джерел

Вже через рік грузин став тренером однієї з команд у 9 сезоні шоу "Зважені та щасливі". На цьому проєкті люди з зайвою вагою прагнуть схуднути й змінити своє життя на краще. У фіналі переможцем стала команда рожевих, тренером якої і був Іраклі.



Грузин був тренером переможної команди / Фото "СТБ"

Також у 2020 році він взяв участь у шоу "Маска", де був захований у костюм Сома, який дуже сподобався глядачам. Чоловік заплутав зіркових детективів, зокрема тим, що говорив англійською, а окремі пісні виконував російською мовою. Як зізнався Іраклі, він ніколи не співав, навіть у караоке. Це був челендж самому собі вийти на сцену до багатомільйонної аудиторії.



Іраклі в костюмі Сома / Фото з відкритих джерел

Особисте життя Іраклі Макацарія

Після участі у проєкті "Холостяк" чоловікові приписували роман з усіма жінками, біля яких його бачили. Так, користувачі були впевнені у стосунках Іраклі зі співачкою Мішель Андраде, однак ці чутки він швидко спростував. Водночас грузин якось зізнався, що ходив на побачення з гімнасткою Анною Різатдіновою, втім стосунків з нею не будував.

Вже у квітні 2021 року Іраклі заявив, що знайшов кохання всього життя. Нею стала грузинка Ліза Чичуа. Різниця у віці пари складає 17 років. На момент знайомства дівчині було 19 років, а Іраклі 36.



Іраклі Макацарія з коханою / Фото з інстаграму дівчини

У 2022 році він освідчився Лізі. А вже у липні того ж року подружжя зіграло весілля.

Через рік зіркова пара повідомила про радісну звістку – вагітність дівчини. 2 червня 2023 року Іраклі став татом хлопчика на ім'я Георгій.



Іраклі Макацарія став батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз Макацарія живе разом з дружиною та сином у Грузії. Чоловік активно веде блог в інстаграмі та показує своє життя. З початку вторгнення він підтримав Україну: піднімав прапор та сортував гуманітарну допомогу для українців у Грузії. До того ж Іраклі присвятив декілька дописів війні.