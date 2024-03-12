Называли секс-символом эстрады 90-х: что стало с EL Кравчуком и где он сейчас

Украинский певец EL Кравчук был знаменитым артистом эстрады в 90-х и нулевых. Со временем он исчез с телеэкранов. Где музыкант находится сейчас и продолжает ли музыкальную карьеру - читайте дальше.

Настоящее имя EL Кравчука – Андрей Остапенко-Кравчук. В псевдониме приставка EL означает “электронный”. Семья переехала в Киев, когда юноше было 12 лет, пишет Show 24.

К слову "Мисс Украина" и возлюбленная главного путешественника: как изменилась Александра Кучеренко и где она сейчас

Начало карьеры и успех EL Кравчука

Андрей Кравчук учился в престижном училище Глиэра по классу вокала, университете Драгоманова на историческом факультете, Киевской государственной консерватории.

Впервые имя EL Кравчука прозвучало на фестивале "Червона рута", где в 1995 году он одержал победу. Певец не участвовал ни в каких других конкурсах. В следующем году артист подписал контракт с лейблом, а затем выпустил дебютный альбом "Нічий", в поддержку которого поехал с масштабным туром.

EL Кравчук – "Нічий": смотрите видео онлайн

EL Кравчук становится "Артистом года", участвует в "Шоу долгоносиков", а в 2000 выпускает еще один альбом. Его называли секс-символом эстрады за смелые образы и эпатаж.

Через два года EL Кравчук снялся в фильме, а после этого решил взять перерыв в сольной карьере. Несколько лет он гастролировал по миру с театральной постановкой "Гамлет".

Попытка EL Кравчук вернуться в шоу-биз

В 2007 году EL Кравчук предпринимает попытки вернуться в шоу-бизнес. Он заручается поддержкой Верки Сердючки, новых продюсеров и композиторов, появляется на различных телепроектах. Однако со временем он все реже выпускал песни.

EL Кравчук и Верка Сердючка: видео

Причиной исчезновения EL Кравчук называл то, что телевидение и радио были переполнены российским и русскоязычным продуктом. Когда он приходил на кастинги, то слышал в ответ, что на роль возьмут какую-то российскую звезду. Сложно было и работать с медийщиками: представителей СМИ не интересовала ни его история жизни, ни композиции.

Было очень больно, когда в День Независимости на Майдане ни одной моей песни не прозвучало. К сожалению. Как я могу после этого говорить: "Помогите мне ярко вернуться?" Да, у меня нет мохнатой лапы продюсера или денег Жени Рыбчинского. Но есть я и мои песни,

– говорил артист.

В 2018 году EL Кравчук засветился на телевидении. Он выступил на "Х-Факторе".

EL Кравчук – "Доля": смотрите видео онлайн

Исполнитель мало говорит о личном. Он не реагирует на сплетни вокруг его ориентации и романов. Об этом артист будет готов говорить после победы.

Тяжелым ударом для EL Кравчук также стала потеря отца. По мнению артиста, папы не стало из-за войны. На него очень повлияли рассказы об оккупации Бородянки, где он проводил много времени раньше.

Я никому не рассказывал об этом, ни в одном интервью. Я впервые в жизни понял, что ничего ужаснее войны и смерти папы не было в моей жизни никогда,

– говорил певец.

Где сейчас EL Кравчук

EL Кравчук встретил полномасштабное вторжение в Киеве вместе с родителями. Он помогал им и другим пожилым людям. Впоследствии артист начал ездить к военным с благотворительными концертами, с которыми выступал еще с 2014 года. Особым для него является город Попасная, где часто звучали песни EL Кравчук.

EL Кравчук не только выступает, но и пишет новые песни, выкладывает, готовится выпустить украинскую версию трека "Голливуд".

"Даю 5 – 10 концертов в месяц. Все концерты сейчас благотворительные, совсем не даю коммерческих. Я живу за счет поощрений, которые имею, за счет помощи друзей и тех людей, которые уважают мое творчество. Я читаю лекции шоу-бизнеса в Полтавском университете. Учусь в аспирантуре сейчас, хочу быть доктором философии. Поэтому я взял курс для студентов, и они меня очень развивают. Мы общаемся об основах кино- и театрального искусства. Можно жить, если у тебя есть какая-то цель", – подчеркивал исполнитель.