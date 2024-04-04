Контузия, разведка, развод: где сейчас и чем занимается Даниэль Салем

Даниэль Салем с первых дней полномасштабного вторжения отложил свою звездную жизнь в шкаф и присоединился к защитникам. Уже более двух лет ведущий защищает Украину, вопреки всем перипетиям личной жизни.

Шоумен называет себя ребенком войны, поскольку сначала он был участником войны в Ливане, а теперь защищает Украину от вторжения России. "Я ребенок войны. Мое детство прошло в Бейруте, поэтому для меня взрывы и стрельба – это не впервые. Не могу сказать, что сейчас вижу что-то неожиданное. В подростковом возрасте я служил в армии. Несмотря на то, что не видел войну уже 20 лет, это все равно трудно", – признался как-то Салем.

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Краткая биография Даниэля Салема

Даниэль Салем родился 25 января 1984 года в городе Одесса. В шестилетнем возрасте он вместе с семьей отправился на Родину отца – в Ливан. Там окончил школу и прошел службу в ливанской армии. Впоследствии учился на филолога английского языка в Бейруте. Имеет также медицинское образование: окончил Одесский национальный медицинский университет по специальности хирург-офтальмолог.

Даниэль Салем / фото из инстаграма

В Одессе Даниэль открыл несколько заведений, барбершоп и отель. В 2016 году Салем начал свою телевизионную карьеру. Был ведущим программы "Любовь на выживание" на Новом канале и "Звездный путь" на телеканале Украина. Принял участие в "Голосе страны-10", где в команде Тины Кароль дошел до "нокаутов". Также был участником "Танцев со звездами" и пробовал себя в роли актера.

С началом вторжения Даниэль добровольцем пошел в военкомат. Сначала был в теробороне, позже оказался непосредственно на передовой в подразделении разведки. Теперь он старший разведчик ВСУ, служит на Южном направлении фронта. Впрочем, точное местонахождение не сообщает.

Известно, что Салем участвовал в деоккупации Херсонщины.

Во время боев на фронте Салем был ранен в спину и контужен.

Личная жизнь

Летом 2023 года Даниэль Салем объявил о разводе со своей женой Марией после 17 лет брака. Шоумен намекнул, что одной из причин была ревность. По словам Салема, о разрыве они думали еще до начала полномасштабного вторжения, впрочем, с войной отложили это.

Даниэль Салем с экс-супругой Марией / фото из открытых источников

У экс-супругов подрастает общая дочь Санта-Луна. Также ведущий не раз говорил, что планирует усыновить ребенка, который потерял родителей во время войны.