Стал предателем после обращения к Путину: куда делся звезда "Лиги смеха" Антон Лирник

Антон Лирник был звездой "Лиги смеха" в Украине, но с 2014 года жил и работал в России. Куда делся комик и где он сейчас – читайте дальше.

Show 24 собрал информацию об известном юмористе. Он родился в Кропивницком и поступил в университет журналистики. Проучившись два курса, перешёл на факультет филологии.

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Немного о карьере Антона Лирника

В Кропивницком, тогда еще называвшемся Кировоградом, Лирник выступал с командой КВН, работал на телеканалах. В 2000 году он переехал в Киев и стал работать по радио, вести авторскую программу на ТВ, писать сценарии для фильмов.

Через несколько лет Антон Лирник присоединился к команде КВН "Аляска", попавшей в высшую лигу. Там юморист познакомился с Андреем Молочным, с которым впоследствии образует проект "Дуэт Чехова".

Также Антон Лирник работал над созданием Comedy Club Ukraine, продолжал создавать сценарии и режиссировать фильмы и сериалы (например, "Такси").

После начала войны в Донбассе Антон Лирник продолжил выступать с Андреем Молочным в России. Он жил и зарабатывал в двух странах одновременно. В 2015 году Лирник стал судьей в юмористическом шоу "Лига Смеха" и пробыл там до 2017 года.

Своих поездок в Россию Антон не скрывал: снимался в сериалах, российском Comedy Club, в 2021 году отдыхал в санатории. В 2024 Лирник заявлял, что перед полномасштабным вторжением вложился в дом под Киевом, потому что не планировал жить в Москве.



Антон Лирник в "Лиге смеха" / Фото из соцсетей

Как Лирник отреагировал на полномасштабное вторжение

Антон Лирник встретил полномасштабное вторжение в Россию. Соответственно, его реакции были немногословны – 24 февраля он опубликовал картинку "остановить войну", а впоследствии обратился к подписчикам-россиянам с просьбой читать разные источники, чтобы найти истину. В марте Антон Лирник возмутил украинцев обращением к Владимиру Путину.

Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам, потому что только вы можете помочь. Во многих украинских городах – гуманитарная катастрофа. Я говорю конкретно о маленьком городе Волноваха, этом городе на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, но нужно согласие ДНР. Я прошу вас помочь с этим,

– говорил Антон Лирник.

Более года спустя юморист оправдался, что его обращение было с "добрыми намерениями". Хейт, что полился на него после, вызвал нервный срыв. Мужчина говорил, что не ожидал, что от него отвернется столько людей.

В июне Антон Лирник объявился в Турции. Там он выступал с "хорошими россиянами" и собирал деньги для украинских детей. Шоумен отвечал на критику из-за концертов с ними.

"Я разделяю людей на тех, кто делает добрые дела, и на тех, кто делает плохие. И пытаюсь сотрудничать с первыми", – писал Лирник.

О своей помощи юморист не забывал отчитываться.



Отчет от Антона Лирника / Скриншот с инстаграма

Интересно, что в начале года Антон Лирник планировал выступить в Варшаве, но его концерты отменили.

Меня считают предателем, а это еще хуже врага. Поэтому мне трудно объяснить им свою позицию. Я считаю, что при всех моих реальных или вымышленных грехов я все делаю правильно. Думаю, что я своими действиями и своими концертами потихоньку буду убеждать людей. Я все равно буду выступать и никуда не денусь,

– говорил стендапер.

Где сейчас Антон Лирник

Антон Лирник переехал из России в Турцию, там он находится и в дальнейшем. Между тем его родители остаются в Одессе, а родители жены – в Киеве. Недавно у артиста вышел первый сольный стендап-концерт, отрывки из которого он распространяет на своей странице.



Антон Лирник в Анталии / Фото из инстаграма юмориста

Антон Лирник лишь изредка вспоминает о войне в Украине, публикуя сообщения о войне лишь в важные даты. Он продолжает общаться на русском, утверждая, что имеет более важную миссию.

Я действительно работал в Москве. Я не пишу каждый день о войне. Выступаю на русском языке. Но у меня есть миссия: я собираю деньги на 400 украинских детей-сирот, которых вывезли в Турцию, и они нуждаются в постоянной помощи,

– говорил Лирник в начале года.

Заметим, что у Антона Лирника есть дочь Соня от бизнесвумен Леры Бородиной. С бывшей женой он связывался в апреле 2022 года, а дочери звонил чаще, но все равно связь потерялась. Бородина говорит, что не может отвечать за мужчину, потому что не часть его жизни.