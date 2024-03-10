"Мисс Украина" и возлюбленная главного путешественника: как изменилась Александра Кучеренко и где она сейчас

"Мисс Украина-2016" и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко - это известная ведущая, танцовщица и модель. Осталась ли она в Киеве после начала вторжения и как изменилась - смотрите далее.

Александра Кучеренко родилась в Днепре, в ноябре ей исполнится 27. В 10 лет она впервые снялась в фотосъемке, а параллельно с учебой в школе ходила на бальные танцы, посещала музыкальное учебное заведение и школу и школу телеведущих.

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Участие в конкурсе красоты и карьера журналистки

Александра признавалась, что после завершения обучения мечтала переехать в Киев и стать журналисткой. Так и произошло, в 2015 году она поступила в Киевский национальный университет Шевченко на диктора и ведущего телепередач, а уже в 2019 училась на магистратуре Института журналистики.

Александра Кучеренко в 17 лет / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

На втором курсе Кучеренко увидела кастинг на конкурс красоты "Мисс Украина", которые уже завершались. Но она прыгнула в последний вагон и попала на собеседование, а впоследствии получила желаемую корону и титул. Впоследствии она представила страну на "Мисс Мира", который проходил в Вашингтоне. Тогда она попала в десятку лучших участниц на конкурсе талантов.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

В 2017 году Александра Кучеренко приняла участие в "Танцах со звездами" как профессиональная танцовщица, где была в паре с Дмитрием Комаровым. Также стремительно росла ее карьера как модели: она снималась в кампаниях Андре Тана, других украинских дизайнеров, открывала показы на Украинской неделе моды.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

В следующем году Кучеренко стала ведущей программы "Звездный спорт", осуществив свою мечту о журналистике. Когда в Украине проводили Евровидение-2017, Александра была ведущей основной фан-зоны.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Как менялась Александра Кучеренко / Фото из инстаграма модели

Личная жизнь Александры Кучеренко

Александра Кучеренко познакомилась с Дмитрием Комаровым после конкурса красоты "Мисс Украина", где путешественник был судьей. Именно с тех пор завязались их отношения. Хотя на "Танцах со звездами" все сплетничали о романе, пара скрывала личное вплоть до 2019 года, когда они сыграли свадьбу.



Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма ведущей

Чем занимается Кучеренко во время большой войны и где находится сейчас

Александра Кучеренко осталась в Киеве в начале полномасштабного вторжения, продолжала работать и помогать.

Я никуда не уехала с начала полномасштабной войны и за последние 5 месяцев видела Киев разным: и ужасно безлюдным, и задымленным взрывами, цветущим холодной весной, напуганным сиренами, но так жаждущим жизни. Цветок всегда найдет возможность расцвести даже в самое тяжелое время,

– рассказывала модель.

Впервые журналистка выехала в Польшу лишь через 1,5 года полномасштабной войны. Тогда во Вроцлаве состоялся поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Сейчас Александра не так активна в соцсетях – ее последнее сообщение датируется октябрем 2023 года. Тогда она рассказала, как решила вернуться к танцу фламенко.

"Помню, как в марте внезапно встретила едва ли не в единственном открытом кафе в Киеве свою преподавательницу фламенко. Тогда я решила, что это знак, – достала из шкафа свои туфли. И снова начала заниматься танцами, ища выход эмоциям. Только тогда я осознала, что фламенко – это не только о красоте и чувствах, это... о жажде жизни, о сопротивлении страху, о силе, борьбе, свободу, боль", – писала девушка.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма ведущей

"Мисс Украина" и звездная жена остается в Украине и продолжает работать. В конце февраля она засветилась с мужем на презентации исследования "Индекс будущего" о том, как война меняет жизнь детей и каким будет их будущее.



Александра Кучеренко на мероприятии первой леди / Фото из инстаграма ведущей