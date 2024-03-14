Выход из группы "Тартак", служба в ВСУ: где сейчас и как изменился Александр Положинский

Александр Положинский - бывший лидер группы "Тартак", известный украинский певец и шоумен. Чем он занимается сейчас и как изменился - узнавайте дальше.

Александр Положинский родился в Луцке и начал петь еще с детства. Но учился в техническом университете по специальности экономика предприятия, пишет Show 24.

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Начало карьеры и создание "Тартака"

Положинский начал свою творческую карьеру, играя в луцкой группе "Мухи в чаї", а еще выступал как шоумен в проекте "Макаров & Петерсон".

В 1996 Александр решил пойти на фестиваль "Червона рута", но в то время своей группы не было. Он подал две песни – одну от "Тартака", другую от "Макаров & Петерсон". Впоследствии для первого коллектива нашлись и другие участники – так образовалась группа, которая одержала победу на фестивале.

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Кроме того, Александр Положинский работал ведущим на радио и телевидении, вел программу о российской попсе, но высмеивал ее; передачу "Свежая кровь" о молодых артистах; "ДСП-шоу" с Кузьменко, Пелихом и Давыдовым.



Сашко Положинский в 2001 / Фото из инстаграма Положинского



Сашко Положинский в 2007 / Фото из Википедии

Появление на телеэкранах помогало популяризировать группу "Тартак", которая в 1998 отправилась в первый тур, в 2002 выпустила дебютный альбом. В записи второго альбома "Система нервов" приняли участие известные украинские артисты. Всего на счету группы 10 студийных альбомов и сотни концертов.

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В 2014 году Александр Положинский основал проект "Був'є", издал два альбома. В 2019 году вместе с фронтменом группы Karta Svitu Иваном Маруничем создал дуэт "Ол. Ів.'Є".

Выход из "Тартака"

5 февраля 2020 года Положинский выступал в качестве свидетеля на суде над Андреем Антоненко. В тот же день он покинул группы "Тартак" и "Бувье". Вместо этого музыкант представил собственный проект. В том же году Александр отказался от ордена "За заслуги" III степени и предложил вручить его фигурантам дела Шеремета – это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

К слову, Положинский имел патриотическую позицию еще до 2014 года, которую показывал в текстах песен и во время выступлений. С 2015 года он выступал в поддержку воинов ВСУ, вместе с Мирзояном приветствовал военных.

Где сейчас Положинский: служба в ВСУ и возвращение в столицу

Положинский подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ за несколько дней до полномасштабного вторжения. Из-за отсутствия боевой подготовки ему не дали возможности вступить в ТрО, поэтому Александр стал солдатом ВСУ, стрелком 47 отдельного батальона (теперь это бригада).



Александр Положинский / Фото из инстаграма Александра Положинского

Музыкант проходил обучение, попадал под обстрел, 50-летие отпраздновал на фронте. Ему не удавалось стать офицером из-за ухудшения состояния здоровья. Также Положинский просил не называть его героем или защитником.

Как такового, боевого крещения у меня не было. У меня было крещение обстрелами. Мы 10 дней были на передовой. Мне не удавалось ни разу стрелять, но по мне стреляли много раз. Не только по мне. По нам всем. Нас обстреливали из минометов, обстреливали из танков, ракеты прилетали к нам,

– рассказывал артист.

В июне 2023 Положинский признался, что прошел год, как он вернулся с нуля. В то время он находился в столице, безопасности и комфорте, но испытывал чувство вины. Он продолжил нести службу и был готов в любой момент пойти на фронт.

В ноябре Александр Положинский окончательно попрощался с 47 ОМБр "Магура" и начал службу в другом подразделении ВСУ. В начале года вышел его репортаж для Военного телевидения Украины.



Александр Положинский / Фото из инстаграма Александра Положинского

В начале года Положинский ушел из соцсетей, но впоследствии вернулся с песней "На Висоті".

Александр Положинский – "На Висоті": слушайте онлайн