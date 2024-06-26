Сингл из французского мюзикла снова поднимается по ступенькам популярности

Недавно в инфопространстве заговорили о французской песне On se moque, на которую на днях выпустили клип с нотками любви и страсти. Более того, изюминка заключается в том, что это не обычный трек, а сингл к одному из самых популярных иностранных мюзиклов.

В конце 2023 года пользователи были в восторге от трека Rêver j'en ai l'habitude, который также принадлежит к музыкальному спектаклю Molière, le Spectacle Musical, пишет Show 24. Примечательно, что музыкальное шоу рассказывает о событиях 19 века, а за основу взята жизнь известного писателя Мольера. К слову, это театральный псевдоним, а настоящее имя звучит так – Жан Батист-Поклен.

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Тренд в тиктоке под французскую песню On se moque

Мюзикл набрал такую бешеную популярность в Европе, что любые музыкальные новинки, которые появляются на музыкальных платформах или просторах соцсетей, сразу становятся трендовыми.

В ноябре прошлого года коллектив презентовал песню On se moque, которая на ютубе набрала более 1,6 миллиона просмотров. Однако 4 дня назад команда выпустила официальный клип на песню, который уже завирусил десятки видео в тиктоке.

Molière, le spectacle musical – On se moque: смотрите видео онлайн

В песне воспевается тема любви. Влюбленные поют о том, что не обращают внимание на мнения других, и назло всем не будут терять свой шанс на счастье.

А в тиктоке лучший отрывок трека используют под нарезку кадров из клипа или своих фотографий, а исполнители песни сами сняли десятки танцевальных видео под композицию.

Пользователи даже выложили отрывки из мюзикла, где исполняется упомянутый сингл.

А некоторые даже представили переведенные отрывки песни на украинский язык.

К слову, композиция популярна не только за рубежом, а нашла своих поклонников и в Украине. Пользователи оставляют только положительные отзывы и делятся эмоциями восторга: