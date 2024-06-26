Сингл из французского мюзикла снова поднимается по ступенькам популярности

26 июня 2024, 23:30
Читати новину українською

Недавно в инфопространстве заговорили о французской песне On se moque, на которую на днях выпустили клип с нотками любви и страсти. Более того, изюминка заключается в том, что это не обычный трек, а сингл к одному из самых популярных иностранных мюзиклов.

В конце 2023 года пользователи были в восторге от трека Rêver j'en ai l'habitude, который также принадлежит к музыкальному спектаклю Molière, le Spectacle Musical, пишет Show 24. Примечательно, что музыкальное шоу рассказывает о событиях 19 века, а за основу взята жизнь известного писателя Мольера. К слову, это театральный псевдоним, а настоящее имя звучит так – Жан Батист-Поклен.

Не пропустите Народная песня "А зори, а зори", которая воспевает любовь, сегодня звучит даже на просторах тиктока

Тренд в тиктоке под французскую песню On se moque

Мюзикл набрал такую бешеную популярность в Европе, что любые музыкальные новинки, которые появляются на музыкальных платформах или просторах соцсетей, сразу становятся трендовыми.

В ноябре прошлого года коллектив презентовал песню On se moque, которая на ютубе набрала более 1,6 миллиона просмотров. Однако 4 дня назад команда выпустила официальный клип на песню, который уже завирусил десятки видео в тиктоке.

Molière, le spectacle musical – On se moque: смотрите видео онлайн

В песне воспевается тема любви. Влюбленные поют о том, что не обращают внимание на мнения других, и назло всем не будут терять свой шанс на счастье.

А в тиктоке лучший отрывок трека используют под нарезку кадров из клипа или своих фотографий, а исполнители песни сами сняли десятки танцевальных видео под композицию.

@petitom_official Quand mon amie @aureltattoo? vient voir Molière, c’est obligé que je lui fasse faire le challenge ?️ #onsemoquedancechallenge #petitomchallenge #moliereloperaurbain #aureltattoo @Molière le spectacle musical ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM

@loumusiqueoff ON SE MOQUE le clip vidéo est à vous! Et avec un tout nouvel extrait de chorégraphie, hâte de vous voir la reproduire️ dc: @PETiTOM #onsemoquechallenge ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM

Пользователи даже выложили отрывки из мюзикла, где исполняется упомянутый сингл.

@soytuaire Replying to @Barbaragaramvolgyi #onsemoque #onsemoquechallenge #moliereloperaurbain #molierelespectaclemusical #moliere #frenchmusic ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM
@soytuaire On se moque 23.01.2024 #moliere #paris #moliereloperaurbain #molierelespectaclemusical ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM

А некоторые даже представили переведенные отрывки песни на украинский язык.

@charming_alisa Співаємо "On Se Moque" українською #Moliere #переклад #українськаверсія #molierelespectaclemusical #мольєр #мюзикл #мольєрмюзикл #перекладачпісень #мольєрукраїнською #українська #французькамова #тіктокукраїна #україномовнийконтент #moliereloperaurbain #українською #українськаверсія #мюзикломан #мюзикломанія #перекладукраїнською #onsemoque #onsemoquechallenge ♬ On se moque - Molière l'opéra urbain & Lou & PETiTOM

К слову, композиция популярна не только за рубежом, а нашла своих поклонников и в Украине. Пользователи оставляют только положительные отзывы и делятся эмоциями восторга:

  • "Уже пять дней дома играет только эта песня";
  • "Как всегда – прекрасно";
  • "Я стала зависимой от этой песни";
  • "Любимая песня. Кажется, я так и французский начну учить";
  • "Ждем в Украине, будем вместе танцевать", – пишут украинцы в соцсети.
Автор: Марта Гнат