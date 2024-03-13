С Мирошниченко и Бадоевым: в Киеве состоялся самый масштабный форум инфлюенсеров

10 марта в Stereo Plaza в Киеве прошел самый масштабный форум топовых инфлюенсеров Influence talk forum. Он собрал в одном месте почти 2000 мотивированных слушателей. А среди спикеров форума было довольно много украинских звезд.

Организаторами мероприятия являются Кристина Головинова и Карина Цыганок, которые рассказали о важной миссии мероприятия и анонсировали следующий проект, сообщает Show 24.

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Для кого был этот форум и о чем говорили

Influence talk – это мероприятие, которое ставит за цель развитие и популяризацию украинского диджитал-рынка. Более того, оно поддерживает идею сохранения новых рабочих мест для вдохновленной молодежи.

Собрать в Stereo Plaza столько мотивированных людей вместе с самыми крутыми спикерами нашей страны – это, в определенной степени, была мечта. Но сейчас мы понимаем и на собственном примере еще раз показываем всем: если ежедневно работать и прилагать усилия, мечты обязательно становятся реальностью,

– делятся организаторы.

Ведущим форума был Тимур Мирошниченко. В то же время спикерами мероприятия стали Алан Бадоев, Анастасия Скальницкая, Александр Терен, Никита Добрынин, Жан Беленюк, Ира Кох, Инна Гелетюк и Андрей Леськив.

Ведущий Тимур Мирошниченко / Фото пресс-службы

Спикер Алан Бадоев / Фото пресс-службы

Спикер Анастасия Скальницкая / Фото пресс-службы

Спикер Александр Терен / Фото пресс-службы

Спикер Андрей Леськив / Фото пресс-службы

Слушатели форума узнали о взаимодействии медиа с инфлюенсерами и соблюдении блогерами социальной ответственности. Также одной из тем разговора было построение личного бренда и удержание на ключевых позициях.

А в завершение форума украинская группа KADNAY подарила слушателям неповторимый перформанс.

Выступление группы KADNAY / Фото пресс-службы

Важная миссия форума

Influence talk forum положил начало для интеграции и социализации ветеранов в диджитал-сфере. Во время мероприятия организаторы вместе со спикерами призвали каждого украинца начать думать уже сейчас о будущей социализации наших ветеранов.

Благодаря цифровой сфере каждый из нас сейчас может стать их проводником, просто присоединившись к тем организациям, которые предлагают бесплатное обучение ветеранам в сфере диджитал-профессий.

Идея Influence talk forum заключается в том, чтобы как можно больше людей поверили в свои силы, раскрыли собственный потенциал и становились инфлюенсерами уже сегодня. Ведь нам на самом деле критически не хватает новых голосов,

– отмечают организаторы Кристина и Карина.

К тому же форум объединился с благотворительным фондом "Реконструкции и развитие Украины", который является постоянным партнером мероприятий. А во время мероприятия продолжался сбор средств, которые передадут на помощь нашим военным.

Также организаторы анонсировали уже второй Influence talk forum, который состоится в сентябре этого года. По их словам, форум точно всех удивит.