Організаторами заходу є Крістіна Головінова та Карина Циганок, які розповіли про важливу місію заходу та анонсували наступний проєкт, повідомляє Show 24.

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Для кого був цей форум та про що говорили

Influence talk – це захід, який має на меті розвивати та популяризувати український диджитал-ринок. Ба більше, він підтримує ідею збереження нових робочих місць для натхненної молоді.

Зібрати в Stereo Plaza стільки вмотивованих людей разом з найкрутішими спікерами нашої країни – це, певною мірою, була мрія. Але зараз ми розуміємо та на власному прикладі ще раз показуємо всім: якщо щоденно працювати та докладати зусиль, мрії обов'язково стають реальністю,

– діляться організаторки.

Ведучим форуму був Тімур Мірошниченко. Водночас спікерами заходу стали Алан Бадоєв, Анастасія Скальницька, Олександр Терен, Нікіта Добринін, Жан Беленюк, Іра Кох, Інна Гелетюк та Андрій Леськів.

Ведучий Тімур Мірошниченко / Фото пресслужби

Спікер Алан Бадоєв / Фото пресслужби

Спікер Анастасія Скальницька / Фото пресслужби

Спікер Олександр Терен / Фото пресслужби

Спікер Андрій Леськів / Фото пресслужби

Слухачі форуму дізналися про взаємодію медіа з інфлюенсерами та дотримання блогерами соціальної відповідальності. Також однією з тем розмови було будування особистого бренду та втримання на ключових позиціях.

А на завершення форуму український гурт KADNAY подарував слухачам неповторний перформанс.

Виступ гурту KADNAY / Фото пресслужби

Важлива місія форуму

Influence talk forum започаткував інтеграцію та соціалізацію ветеранів у диджитал-сфері. Під час заходу організатори разом зі спікерами закликали кожного українця почати думати вже зараз про майбутню соціалізацію наших ветеранів.

Завдяки цифровій сфері кожен з нас зараз може стати їхнім провідником, просто приєднавшись до тих організацій, які пропонують безплатне навчання ветеранам у сфері диджитал-професій.

Ідея Influence talk forum полягає в тому, щоб якомога більше людей повірили у свої сили, розкрили власний потенціал та ставали інфлюенсерами вже сьогодні. Адже нам насправді критично не вистачає нових голосів,

– зазначають організаторки Крістіна та Карина.

До того ж форум об'єднався з благодійним фондом "Реконструкції та розвитку України", який є постійним партнером заходів. А під час заходу тривав збір коштів, які передадуть на допомогу нашим військовим.

Також організатори анонсували вже другий Influence talk forum, який відбудеться у вересні цього року. За їхніми словами, форум точно всіх здивує.