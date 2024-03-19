Звезда "Лиги смеха" официально развелся и впервые рассказал о новых отношениях
Источник:KP.UA
Юморист и ведущий Фима Константиновский на днях завершил бракоразводный процесс. При этом оказалось, что он уже длительное время встречается с новой девушкой.
Дело в том, что отношения шоумена с женой завершились еще в 2021 году, однако все документы они оформили лишь недавно. За эти три года Ефим встретил новую избранницу Юлию.
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Когда Фима Константиновский развелся
Выяснилось, что пара расторгла брак еще осенью 2021 года, однако официально они развелись в марте 2024 года.
Остались в прекрасных отношениях, поддерживали друг друга, когда началась полномасштабная война,
– поделился шоумен.
Фима Константиновский с бывшей женой / Фото из инстаграмма юмориста
Что известно о личной жизни Фимы Константиновского
- Со своей бывшей женой Владой юморист познакомился во время участия в КВН. Они были в одной команде.
- Сначала Константин и Влада только дружили, но впоследствии у них завязались романтические отношения. Пара поженилась и вместе пережила пандемию COVID-19, однако в конце концов их брак распался.
- После развода Ефим начал встречаться с новой девушкой Юлией. Их отношения начались уже во время полномасштабного вторжения. Вместе пара около года.
Фима Константиновский с новой девушкой / Фото из инстаграмма шоумена
- Шоумен признался, что отношения с новой избранницей оказали на него положительное влияние. Как рассказал Константиновский, он стал добрым, нежным и романтичным. К тому же начал больше ценить то, что имеет.